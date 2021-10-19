Новогодний отдых в России подорожает на 10-20%

«Полноценный набор предложений на Новый год появится к первым числам ноября, сейчас не больше 50% предложений есть. Цены подросли повсеместно. Если говорить не только о топовых направлениях, таких как Сочи или Красная Поляна, то цены подросли в среднем процентов на 10. Если брать отдельно Сочи, то там рост цен в пределах 15-18%», — рассказал Уманский (цитата по «Интерфаксу»). Цены на отдых в Крыму выросли на 10-15%.