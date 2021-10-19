Новогодний отдых в России подорожает на 10-20%
Отдых на Новый год этой зимой подорожает в зависимости от региона на 10-20% в годовом выражении, сообщил на пресс-конференции глава комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему рынку, гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский.
«Полноценный набор предложений на Новый год появится к первым числам ноября, сейчас не больше 50% предложений есть. Цены подросли повсеместно. Если говорить не только о топовых направлениях, таких как Сочи или Красная Поляна, то цены подросли в среднем процентов на 10. Если брать отдельно Сочи, то там рост цен в пределах 15-18%», — рассказал Уманский (цитата по «Интерфаксу»). Цены на отдых в Крыму выросли на 10-15%.
По данным Уманского, сейчас есть значительный тренд на оздоровление — спрос на санаторно-курортный отдых растет во всех регионах. Также высокий спрос на объекты, которые предлагают обособленное размещение, например в коттеджах. На пике спроса сейчас горнолыжные курорты России, такие как Сочи, Шерегеш, Домбай и Приэльбрусье.
«И в целом Сочинский регион стал полноценным круглогодичным направлением, поэтому если говорить о лидере среди межсезонных направлений спроса на ноябрьские праздники, Новый год, то Сочи — направление № 1 для россиян», — отметил эксперт.
Уманский добавил, что россияне ожидают новых ограничений по коронавирусу, поэтому спрос на туры пока неравномерный, глубина продаж низкая, особенно по экскурсионным турам. Также туроператоры ожидают снижения числа поездок по России из-за запуска чартерных рейсов на египетские курорты.