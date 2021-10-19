Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Новогодний отдых в России подорожает на 10-20%

Ведомости

Отдых на Новый год этой зимой подорожает в зависимости от региона на 10-20% в годовом выражении, сообщил на пресс-конференции глава комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему рынку, гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский. 

«Полноценный набор предложений на Новый год появится к первым числам ноября, сейчас не больше 50% предложений есть. Цены подросли повсеместно. Если говорить не только о топовых направлениях, таких как Сочи или Красная Поляна, то цены подросли в среднем процентов на 10. Если брать отдельно Сочи, то там рост цен в пределах 15-18%», — рассказал Уманский (цитата по «Интерфаксу»). Цены на отдых в Крыму выросли на 10-15%. 

По данным Уманского, сейчас есть значительный тренд на оздоровление — спрос на санаторно-курортный отдых растет во всех регионах. Также высокий спрос на объекты, которые предлагают обособленное размещение, например в коттеджах. На пике спроса сейчас горнолыжные курорты России, такие как Сочи, Шерегеш, Домбай и Приэльбрусье. 

«И в целом Сочинский регион стал полноценным круглогодичным направлением, поэтому если говорить о лидере среди межсезонных направлений спроса на ноябрьские праздники, Новый год, то Сочи — направление № 1 для россиян», — отметил эксперт.

Уманский добавил, что россияне ожидают новых ограничений по коронавирусу, поэтому спрос на туры пока неравномерный, глубина продаж низкая, особенно по экскурсионным турам. Также туроператоры ожидают снижения числа поездок по России из-за запуска чартерных рейсов на египетские курорты. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных