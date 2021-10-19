Роскомнадзор составил 843 протокола за отсутствие маркировки в СМИ-иноагентах

Два протокола были составлены в отношении ООО «ПАСМИ» (признано СМИ-иноагентом) и его генерального директора по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП. Еще один протокол был составлен в отношении Льва Пономарева (признан иноагентом) по той же статье за отсутствие маркировки в постах в соцсетях. Статья предусматривает штраф для должностных лиц от 50 до 100 тыс. руб., для юридических лиц — от 500 тыс. до 5 млн руб. в случае грубых нарушений.