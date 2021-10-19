Роскомнадзор составил 843 протокола за отсутствие маркировки в СМИ-иноагентах
Роскомнадзор составил 843 протокола за отсутствие маркировки в материалах СМИ-иноагентов в 2021 году, 840 протоколов были составлены в отношении ООО «Радио Свободная Европа/ Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом), сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Роскомнадзоре напомнили, что сообщения и материалы СМИ-иноагента должны распространяться в России с соответствующей маркировкой. Эта норма закона призвана информировать людей, что материалы таких СМИ преследуют интересы других стран.
«Всего в 2021 году за отсутствие маркировки Роскомнадзором составлено 843 протокола. Из них 840 составлено в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* (российского юрлица, созданного для распространения материалов девяти СМИ-иноагентов на территории РФ) и его гендиректора: 390 протоколов — по части 1, 420 — по части 2 и 30 по част 3 статьи 19.34.1 КоАП РФ», — сообщило ведомство.
Два протокола были составлены в отношении ООО «ПАСМИ» (признано СМИ-иноагентом) и его генерального директора по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП. Еще один протокол был составлен в отношении Льва Пономарева (признан иноагентом) по той же статье за отсутствие маркировки в постах в соцсетях. Статья предусматривает штраф для должностных лиц от 50 до 100 тыс. руб., для юридических лиц — от 500 тыс. до 5 млн руб. в случае грубых нарушений.
ООО «Телеканал Дождь» (признан СМИ-иноагентом) получил предписания из-за распространения информации об НКО-иноагенте без маркировки. Роскомнадзор составит протоколы по ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП в отношении главного редактора и редакции сетевого издания tvrain.ru.