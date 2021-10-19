В Карачаево-Черкесии раскрыли экстремистскую ячейку

«Установлено, что указанные лица в период времени с 2018 г. по настоящее время объединились на основе идеологии международного религиозного экстремистского объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра», будучи осведомленными о запрете деятельности на территории Российской Федерации, принимали участие в функционировании ячейки данной организации на территории Ногайского района Карачаево-Черкесской Республики», — рассказали в МВД.