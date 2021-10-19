В Карачаево-Черкесии раскрыли экстремистскую ячейку
Сотрудники МВД и ФСБ по Карачаево-Черкесии совместно с Росгвардией пресекли деятельность ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра», говорится в сообщении «МВД медиа». Силовики задержали пять жителей республики, которые входили в ячейку.
«Установлено, что указанные лица в период времени с 2018 г. по настоящее время объединились на основе идеологии международного религиозного экстремистского объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра», будучи осведомленными о запрете деятельности на территории Российской Федерации, принимали участие в функционировании ячейки данной организации на территории Ногайского района Карачаево-Черкесской Республики», — рассказали в МВД.
Участники группировки распространяли идеи радикального ислама, под угрозой расправы пытались сместить с постов должностных лиц муниципальных органов власти и планировали создать на территории Северного Кавказа государство с шариатской формой правления.
В ходе обысков у членов ячейки изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и религиозную литературу экстремистского содержания. Следственные органы ФСБ возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Задержанные арестованы. Следствие устанавливает других участников и пособников группировки и выявляет дополнительные эпизоды их преступлений.