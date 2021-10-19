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В Карачаево-Черкесии раскрыли экстремистскую ячейку

Ведомости

Сотрудники МВД и ФСБ по Карачаево-Черкесии совместно с Росгвардией пресекли деятельность ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра», говорится в сообщении «МВД медиа». Силовики задержали пять жителей республики, которые входили в ячейку. 

«Установлено, что указанные лица в период времени с 2018 г. по настоящее время объединились на основе идеологии международного религиозного экстремистского объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра», будучи осведомленными о запрете деятельности на территории Российской Федерации, принимали участие в функционировании ячейки данной организации на территории Ногайского района Карачаево-Черкесской Республики», — рассказали в МВД.

Участники группировки распространяли идеи радикального ислама, под угрозой расправы пытались сместить с постов должностных лиц муниципальных органов власти и планировали создать на территории Северного Кавказа государство с шариатской формой правления. 

В ходе обысков у членов ячейки изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и религиозную литературу экстремистского содержания. Следственные органы ФСБ возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Задержанные арестованы. Следствие устанавливает других участников и пособников группировки и выявляет дополнительные эпизоды их преступлений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных