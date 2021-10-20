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Опрос показал долю россиян с загородным домом или дачей

Ведомости

Загородный дом, коттедж или дача есть у 57% россиян, говорится в результатах опроса ВЦИОМ. 26% респондентов, у которых есть дом за городом, стали проводить там больше времени с прошлого года. 

По словам 11% опрошенных, они стали проводить на даче меньше времени, 50% — столько же, как раньше. 10% россиян практически не бывают в своих загородных домах. Чаще всего во время пандемии стали выезжать за город респонденты старше 35 лет (29-32%) и жители Москвы и Санкт-Петербурга (37%). Среди опрошенных 18-24 лет стали чаще ездить на дачу 13%, среди респондентов 25-34 лет — 19%, а среди жителей городов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга — 27-29%. 

Ранее портал Superjob сообщил, что, по результатам опроса, этим летом 8% россиян планировали провести отпуск на даче или в другом городе. 31% респондентов хотел остаться дома, 12% — поехать на море, в Турцию или на природу — по 4%, в Санкт-Петербург или Европу — по 2% опрошенных. 

Ранее по теме: Банки стимулируют переезд россиян за город

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных