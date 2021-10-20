Опрос показал долю россиян с загородным домом или дачей

По словам 11% опрошенных, они стали проводить на даче меньше времени, 50% — столько же, как раньше. 10% россиян практически не бывают в своих загородных домах. Чаще всего во время пандемии стали выезжать за город респонденты старше 35 лет (29-32%) и жители Москвы и Санкт-Петербурга (37%). Среди опрошенных 18-24 лет стали чаще ездить на дачу 13%, среди респондентов 25-34 лет — 19%, а среди жителей городов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга — 27-29%.