СМИ сообщили об утечке пара на Ростовской атомной электростанции

Сейчас обстоятельства инцидента устанавливаются. Три энергоблока АЭС продолжают работать. Между тем в управлении информации и общественных связей атомной станции заявили, что утечки пара на АЭС не зафиксировано. «Никакой утечки нет. У нас энергоблок №2 остановлен для проведения регламентных работ по установленной заявке. Нарушений не зафиксировано», — сказал собеседник «Интерфакса».