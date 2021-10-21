СМИ сообщили об утечке пара на Ростовской атомной электростанции
«Из-за утечки пара остановлен и поставлен на ремонт 2-й энергоблок Ростовской АЭС», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в результате происшествия никто не пострадал, радиационный фон на территории станции находится в норме.
Сейчас обстоятельства инцидента устанавливаются. Три энергоблока АЭС продолжают работать. Между тем в управлении информации и общественных связей атомной станции заявили, что утечки пара на АЭС не зафиксировано. «Никакой утечки нет. У нас энергоблок №2 остановлен для проведения регламентных работ по установленной заявке. Нарушений не зафиксировано», — сказал собеседник «Интерфакса».
Данная АЭС является одним из крупнейших энергетических предприятий на Юге России: она обеспечивает около 50% производства электроэнергии в Ростовской области. Станция расположена в 16 км от Волгодонска и в 250 км от Ростова-на-Дону. Она является филиалом концерна «Росэнергоатом», входящего в ГК «Росатом».