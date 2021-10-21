Минпросвещения объявит о каникулах с 30 октября по 7 ноября
Министерство просвещения России введет каникулы в период нерабочих дней — с 30 октября до 7 ноября, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
«В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику», — говорится в сообщении. Отмечается, что «никакого дистанта в эти дни не предусматривается — дети будут отдыхать с родителями».
Как отметили в Минпросвещения, в большинстве школ, где обучение идет по четвертной системе, эти каникулы выпадают на нерабочие дни. В остальных неучебная неделя должна была начаться с 15 ноября.
При этом министерство рекомендовало регионам, где нерабочие дни начнутся раньше, увеличить и срок каникул. Тогда школам нужно будет «предусмотреть корректировку образовательных программ».
Вчера президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Отмечалось, что при необходимости региональные власти могут продлить данную меру или реализовать ее раньше — уже с 23 октября.
За последние сутки в России зафиксировали рекордное за всю пандемию количество заражений коронавирусом — 36 339. Прирост смертей от COVID-19 также обновил максимум, составив 1036 случаев. Общее число выявленных заболевших в стране достигло 8 131 164, умерших — 227 389. На сегодняшний день COVID-19 болеют 812 168 россиян.