Путин поддержал введение режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в столице. Жители старше 60 лет и те, кто страдают хроническими заболеваниями, с 25 октября 2021 г. до 25 февраля 2022 г. должны будут соблюдать «домашний режим». Ограничения также затронули работодателей. Их обязали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников, а также всех старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.