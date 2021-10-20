Путин поддержал введение режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября
Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Трансляция совещания президента с правительством велась на телеканале «Россия 24». В регионах с наиболее сложной ситуацией режим нерабочих дней может начаться уже 23 октября.
Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября накануне. Также вице-премьер высказала идею снова ввести QR-коды для вакцинированных и переболевших COVID-19. Это предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.
Вице-премьер также предложила рекомендовать работодателям давать сотрудникам два выходных для вакцинации. Она отметила, что регионам нужно наращивать объемы тестирования людей на коронавирус, вакцинации от коронавируса и гриппа. Темпы вакцинации от обоих заболеваний Голикова назвала неудовлетворительными. Вице-премьер обратилась к россиянам с просьбой не ездить в другие регионы в период нерабочих дней, чтобы не усложнять эпидемиологическую ситуацию.
Позднее Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты работников. Согласно документу, власти регионов, исходя из ситуации с коронавирусом в субъекте, могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и после 7 ноября также с сохранением зарплаты.
Согласно календарю праздничных дней на 2021 г., нерабочими объявлены дни с 4 по 7 ноября. Заболеваемость коронавирусом и смертность начали резко расти в середине сентября. Сегодня, по данным оперштаба, в стране за сутки умерли от коронавируса 1 028 человек. Показатель смертности от COVID-19 обновил исторический рекорд второй день подряд, вчера оперштаб сообщал о 1015 случаях смерти от вируса. Общее число жителей страны, умерших от коронавируса за время пандемии, достигло 226 353 человек.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в столице. Жители старше 60 лет и те, кто страдают хроническими заболеваниями, с 25 октября 2021 г. до 25 февраля 2022 г. должны будут соблюдать «домашний режим». Ограничения также затронули работодателей. Их обязали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников, а также всех старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.