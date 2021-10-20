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Путин поддержал введение режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

Дарья Савенкова

Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Трансляция совещания президента с правительством велась на телеканале «Россия 24». В регионах с наиболее сложной ситуацией режим нерабочих дней может начаться уже 23 октября.

Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября накануне. Также вице-премьер высказала идею снова ввести QR-коды для вакцинированных и переболевших COVID-19. Это предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

Вице-премьер также предложила рекомендовать работодателям давать сотрудникам два выходных для вакцинации. Она отметила, что регионам нужно наращивать объемы тестирования людей на коронавирус, вакцинации от коронавируса и гриппа. Темпы вакцинации от обоих заболеваний Голикова назвала неудовлетворительными. Вице-премьер обратилась к россиянам с просьбой не ездить в другие регионы в период нерабочих дней, чтобы не усложнять эпидемиологическую ситуацию.

Позднее Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты работников. Согласно документу, власти регионов, исходя из ситуации с коронавирусом в субъекте, могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и после 7 ноября также с сохранением зарплаты.

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Ограничения вводятся в отдельных регионах, а нерабочие дни – по всей стране

Согласно календарю праздничных дней на 2021 г., нерабочими объявлены дни с 4 по 7 ноября. Заболеваемость коронавирусом и смертность начали резко расти в середине сентября. Сегодня, по данным оперштаба, в стране за сутки умерли от коронавируса 1 028 человек. Показатель смертности от COVID-19 обновил исторический рекорд второй день подряд, вчера оперштаб сообщал о 1015 случаях смерти от вируса. Общее число жителей страны, умерших от коронавируса за время пандемии, достигло 226 353 человек. 

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в столице. Жители старше 60 лет и те, кто страдают хроническими заболеваниями, с 25 октября 2021 г. до 25 февраля 2022 г. должны будут соблюдать «домашний режим». Ограничения также затронули работодателей. Их обязали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников, а также всех старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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