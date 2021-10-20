Какие меры по борьбе с ковидом предложат президенту

РБК со ссылкой на свои источники 19 октября сообщил о возможном введении QR-кодов в Москве для посещения торговых центров и ресторанов (ранее подобные меры вводились в Санкт-Петербурге). Общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов утверждает, что столичному бизнесу известно только про нерабочие дни, без какого-либо особого режима или QR-кодов. От решения о длинных выходных общепит, может, где-то только выиграет, но не в Москве, отмечает он, так как москвичи «стандартно уезжают на длинные выходные и праздники за границу, или в турпоездки по России, или за город – на дачи или в пансионаты».