Какие меры по борьбе с ковидом предложат президенту

Какие меры по борьбе с ковидом предложат президентуОграничения вводятся в отдельных регионах, а нерабочие дни – по всей стране
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова предложит сегодня президенту Владимиру Путину на совещании с членами правительства комплекс новых антиковидных мер, в числе которых введение в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. О подготовке доклада президенту сообщил 19 октября премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Что и зачем предложено
Голикова 19 октября рекомендовала работодателям на месяц перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на удаленку. За это время они, по ее мнению, успеют сделать прививку. На время проведения медицинского вмешательства она порекомендовала работодателям предоставлять прошедшим вакцинацию сотрудникам два выходных дня. Если при этом не оформляется больничный, то в таком случае эти дни фактически оплачивает работодатель, пояснил председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов.
Момент для объявления новых антиковидных мер был выбран не случайно. Суточный прирост умерших от коронавируса на 19 октября стал пиковым с начала пандемии – 1015 человек, а количество заразившихся достигло 33 740, сообщал федеральный оперштаб. При этом по уровню вакцинации на 100 000 человек Россия занимает 96-е место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Для ряда регионов с наиболее тяжелой эпидобстановкой вынужденные каникулы будут введены еще раньше – с 23 октября, заявила Голикова. Представитель вице-премьера пояснила «Ведомостям», что конкретные регионы, в которых нерабочие дни начнутся с 23 октября, будут определены уже после презентации новых антикоронавирусных мер президенту.
Что было с экономикой 2020 г.
Экономика России в 2020 г. сократилась на 3% – это максимальное падение за 11 лет. Сильнее ВВП падал в 2009 г. – на 7,8%. Шок из-за пандемии совпал с мощным спадом спроса на нефть. Роспотребнадзор оценивал урон экономике от пандемии в 2020 г. в 1 трлн руб. в стоимостных показателях. Без учета потерь непроизведенного ВВП ущерб составил более 997,06 млрд руб. – в 1,4 раза больше общего ущерба от других инфекций. В этой сумме учтены затраты на лечение больных, на тестирование, прямые выплаты населению и предприятиям.
Досрочно ограничения могут ввести в регионах с самой плохой официальной статистикой по числу заболевших, уверен политолог Михаил Виноградов. По мнению члена думского комитета по охране здоровья Алексея Куринного, в этом случае в их числе окажутся первые 20 субъектов, возглавляющих антирейтинг. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская, Ростовская, Воронежская области, Красноярский край и т. д., следует из данных сайта федерального оперштаба «Стопкоронавирус.рф» на 19 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях уже 19 октября.
С 25 октября 2021 г. до 25 февраля 2022 г. жители столицы старше 60 лет и с хроническими заболеваниями должны уйти на домашний режим: требование не касается переболевших ковидом в последние полгода, а также привитых. Столичные работодатели должны будут перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников и тех, кто старше 60 лет и страдает хроническими заболеваниями. Исключение сделают для медиков, сотрудников стратегических отраслей и др. Также постановлением главного санврача Москвы введена новая планка по вакцинации сотрудников предприятий сферы услуг к 1 января 2022 г. – 80%.
РБК со ссылкой на свои источники 19 октября сообщил о возможном введении QR-кодов в Москве для посещения торговых центров и ресторанов (ранее подобные меры вводились в Санкт-Петербурге). Общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов утверждает, что столичному бизнесу известно только про нерабочие дни, без какого-либо особого режима или QR-кодов. От решения о длинных выходных общепит, может, где-то только выиграет, но не в Москве, отмечает он, так как москвичи «стандартно уезжают на длинные выходные и праздники за границу, или в турпоездки по России, или за город – на дачи или в пансионаты».
Введение нерабочих дней может стать эффективной временной мерой в тех регионах, где резко возросла заболеваемость и, как следствие, повышена госпитализация, сказал «Ведомостям» инфекционист, главврач «Инвитро Сибирь» Андрей Поздняков. С ним согласен эпидемиолог Эдуард Шунков: снижения заболеваемости можно добиться, если вместе с нерабочими днями не будут проводиться массовые мероприятия, а граждане станут соблюдать меры профилактики. Однако переломить негативную тенденцию удастся только с помощью вакцинации, уверен Поздняков. На 19 октября только три российских региона – Ставропольский край, Ингушетия и Калмыкия – не ввели обязательные прививки от коронавируса для отдельных категорий граждан, следует из подсчетов ТАСС на основе заявлений региональных властей.
По мнению Куринного, в России складывается очень серьезная ситуация с коронавирусом: в некоторых регионах не хватает лекарств и кислорода, а в ряде регионов ковидные госпитали заполнены. Как заявил во время заседания президиума координационного совета глава Минздрава Михаил Мурашко, ситуация с ковидом вызывает опасения в шести регионах: Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской области, Башкортостане и Татарстане, Ивановской и Тюменской области. По его словам, всего под наблюдением врачей находятся свыше 1,1 млн россиян, что близко к максимальному показателю пандемии – 1,25 млн человек.
Последствия для экономики
Заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков считает, что финальное решение о приостановке работы конкретных предприятий отдадут на «откуп работодателям в большинстве отраслей, кроме непрерывно работающих производств». О рекомендательном характере этого решения сказал также источник, близкий к администрации президента. При введении на предприятии режима нерабочих дней может учитываться разница между вакцинированными и невакцинированными работниками, полагает заместитель председателя ФНПР.
На заседании 19 октября Мишустин уже поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову подготовить новые меры помощи бизнесу. Государство потратило на поддержку экономики в пандемию 4 трлн руб., сообщал Белоусов в июне.
Ежедневные траты на борьбу с вирусом составляют в среднем около 3,6 млрд руб. за последние недели, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Один нерабочий день стоит экономике, по некоторым оценкам, 120 млрд руб., подчеркивает советник направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Елена Хейфец. Без строгого соблюдения эпидемиологических требований издержки бизнеса и экономики будут неоправданными, подчеркивает она.
Последствия «вынужденных каникул» для экономики будут зависеть от того, насколько жесткими будут ограничения. Рост ВВП замедлится примерно на 0,1% ВВП в случае жесткого локдауна: закрытия ТЦ, кафе и кинотеатров, оценил директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов: «Если ограничения будут мягче, не факт, что деловая активность значительно затормозится». Деловая активность в первую неделю ноября снизится на 5–25% по сравнению со сценарием без дополнительных выходных, говорит директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа рейтингового агентства АКРА Дмитрий Куликов. Такое замедление отнимет 0,05–0,35% ВВП в годовом выражении. Наиболее вероятно, по его словам, снижение по нижней границе. Традиционно вклад первой недели ноября в производство за месяц невелик – 10–15% (россияне часто берут отпуска на неделе с праздниками). В целом доля ноября в производстве ВВП при нормальной сезонности составляет 8,9–9,3%.
В сентябре правительство выделило 8 млрд руб. на помощь малому и среднему бизнесу (МСП) и социально-ориентированным НКО в регионах на случай вынужденной остановки работы. Гранты выплачиваются из расчета 0,5–1 минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого работника за каждые две недели ограничений, но не более четырех недель. Помощь предназначена только бизнесу в уязвимых отраслях (общепит, гостиницы, торговля, бытовые услуги и т. д.). При этом предприниматели жаловались на отказы в помощи, если ограничения введены не федеральным оперштабом, а региональными властями или штабом по борьбе с коронавирусом.
Сейчас, как минимум, нужно компенсировать предприятиям расходы на зарплаты сотрудникам на вынужденных «каникулах», солидарны опрошенные «Ведомостями» представители деловых объединений. Нерабочими праздничными днями в 2021 г. являются 4 и 5 ноября, поскольку на них приходится День народного единства. В Трудовом кодексе (ТК) до сих пор нет понятия нерабочих дней, отмечает юрист Павел Сутулин. Минтруд в своих разъяснениях лишь предлагает выплачивать работнику за нерабочие дни столько, сколько получил бы, если бы он работал в соответствующий период согласно своему графику, отмечает эксперт.
На зарплатные гранты в масштабах страны потребуется гораздо больше запланированных 8 млрд руб., указывает президент «Опоры России» Александр Калинин. Помимо них бизнесу нужны компенсации расходов на аренду, считает он. «Деловая Россия» дополнительно предлагает возмещать затраты на меры безопасности и вакцинацию. Согласно опросу «Деловой России», наиболее востребовано среди бизнеса дальнейшее снижение ставки льготного кредитования МСП ниже 7%, новая отсрочка по налогам, снижение НДС до 10% для уязвимых отраслей, повышение критериев отнесения к МСП, ограничение роста тарифов и платежей во всех сферах.
«Ведомости» направили запросы в правительство, Минфин и Минэкономразвития.
В подготовке статьи участвовала Маргарита Соболь