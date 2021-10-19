Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Согласно календарю праздничных дней на 2021 г., нерабочими объявлены дни с 4 по 7 ноября. Заболеваемость коронавирусом и смертность начали резко расти в середине сентября. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 19 октября, за последние сутки в России зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 — 1015 человек. Всего в стране за сутки выявили 33 740 случаев заражения коронавирусом. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснял большое число госпитализаций пациентов с COVID-19 низким уровнем вакцинации. 19 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что государство частично ответственно за низкие темпы вакцинации населения против коронавируса.