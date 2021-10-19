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Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал эту идею
Владислав Пузырев
Максим Стулов / Ведомости

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту России Владимиру Путину и ввести нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября. Об этом она сказала на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Предлагается обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 г. по 7 ноября включительно нерабочие дни», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24». При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией вице-премьер предложила предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с 23 октября.

«Это не просто введение нерабочих дней, но и введение допуска вакцинированных и переболевших граждан на отдельные объекты при предъявлении QR-кода», — сказала Голикова. Кроме того, Голикова предложила работодателям перевести на месяц непривитых работников старше 60 лет на удаленную работу не менее чем на четыре недели. Еще одним предложением вице-премьера для работодателей стало предоставление прошедшим вакцинацию сотрудникам двух выходных дней.

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Премьер-министр Михаил Мишустин предложение Татьяны Голиковой поддержал. Он поручил ей доложить о предложенных мерах на завтрашнем совещании с участием Путина. «Действительно, решения эти непростые, сложные, но я бы еще сказал: вынужденные, но необходимые. Число заболевших растет, и нужно сдержать распространение опасной инфекции», — отметил Мишустин.

Нагрузка на систему здравоохранения продолжает увеличиваться, руководству страны необходимо действовать на опережение, подчеркнул премьер. «С учетом сегодняшнего обсуждения прошу вас обобщить все предложения, которые были высказаны, и доложить их завтра на совещании президента с правительством», — добавил председатель правительства.

Согласно календарю праздничных дней на 2021 г., нерабочими объявлены дни с 4 по 7 ноября. Заболеваемость коронавирусом и смертность начали резко расти в середине сентября. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 19 октября, за последние сутки в России зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 — 1015 человек. Всего в стране за сутки выявили 33 740 случаев заражения коронавирусом. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснял большое число госпитализаций пациентов с COVID-19 низким уровнем вакцинации. 19 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что государство частично ответственно за низкие темпы вакцинации населения против коронавируса. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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