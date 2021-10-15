Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической

«Сколько бы ни было коек в инфекционных госпиталях, они конечны и стремительно заполняются по всей стране. Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнём откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем. Ситуация если не критическая, то близка к этому», — отметил Проценко.