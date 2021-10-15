Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России близка к критической, койки в инфекционных госпиталях стремительно заполняются, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в своем Telegram-канале.
«Сколько бы ни было коек в инфекционных госпиталях, они конечны и стремительно заполняются по всей стране. Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнём откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем. Ситуация если не критическая, то близка к этому», — отметил Проценко.
Он рассказал, что дельта-штамм вируса стал в России доминирующим. Он быстрее передается от человека к человеку, по-другому протекает. Выработанные алгоритмы лечения не так эффективны, поэтому в реанимациях много пациентов в тяжелом состоянии. Чтобы поменять ситуацию с COVID-19, нужно вакцинироваться, носить маски и делать тесты на коронавирус как можно раньше, подчеркнул Проценко.
Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко попросил пожилых врачей, которые ушли на изоляцию или на пенсию, привиться и вернуться к работе.
С середины сентября в России начался новый рост случаев COVID-19. 14 октября в стране зафиксировали рекордный за все время пандемии суточный прирост зараженных коронавирусом — 31 299 случаев. Показатель впервые преодолел порог в 30 000 человек. Суточная смертность среди пациентов с COVID-19 также обновила максимум, составив 986 случаев. Общее число зараженных за время пандемии россиян достигло 7 892 980 человек, умерших — 220 315. Ранее именно низкие темпы вакцинации от коронавируса в стране Песков связал с высокими показателями смертности от COVID-19.