Мурашко предложил пожилым врачам и медсестрам вернуться на работу

«Часть медицинских работников старших возрастов в период начала ковида, так как были объявлены мероприятия по изоляции, ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые в период, когда существовали риски для здоровья и жизни, отошли от медпрактики, мы предлагаем вернуться. И сегодня вакцинация позволяет защитить жизнь и здоровье», — цитирует ТАСС Мурашко. По его словам, в регионах уже наблюдается подобная тенденция.