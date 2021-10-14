Мурашко предложил пожилым врачам и медсестрам вернуться на работу
Минздрав России предложил пожилым медикам, которые ушли на пенсию в начале пандемии, привиться от коронавируса и вернуться к работе. Об этом сообщил министр Михаил Мурашко.
«Часть медицинских работников старших возрастов в период начала ковида, так как были объявлены мероприятия по изоляции, ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые в период, когда существовали риски для здоровья и жизни, отошли от медпрактики, мы предлагаем вернуться. И сегодня вакцинация позволяет защитить жизнь и здоровье», — цитирует ТАСС Мурашко. По его словам, в регионах уже наблюдается подобная тенденция.
Год назад правительство ввело стимулирующие выплаты для медработников и водителей скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом. Также были введены страховые выплаты для медиков, которые пострадали из-за коронавируса на работе. Для каждой категории работников были установлены выплаты от 25 000 до 80 000 руб.
Осенью прошлого года методику расчета выплат изменили. Врачи стационаров за одну нормативную смену должны получать соцвыплату в размере 3880 руб., медики, работающие с лечащимися на дому пациентами, врачи скорой помощи и средний медперсонал стационаров — по 2430 руб., средний медперсонал, работающий в амбулаторных условиях, младший медперсонал стационаров и водители скорой помощи — по 1215 руб., младший медперсонал скорой помощи — 950 руб., младший медперсонал, оказывающий помощь пациентам на дому, и фельдшеры по приему вызовов скорой помощи — 600 руб.