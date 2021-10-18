Власти Санкт-Петербурга ужесточили ограничительные меры по коронавирусу

По данным оперштаба, Санкт-Петербург занимает второе после Москвы место среди регионов России по количеству жителей с выявленным за время пандемии коронавирусом: таковых там 666 736. Прирост заболевших за последние сутки составил 3097, умерли 67 пациентов с COVID-19. Эти показатели сопоставимы с теми, что наблюдались в январе, и заметно превышают значения весны и лета. В целом в городе от коронавируса скончались 22 964 человека. Уровень коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге составляет 58%. Так, полную вакцинацию там прошли 1 892 624 жителя.