Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Власти Санкт-Петербурга ужесточили ограничительные меры по коронавирусу

Ведомости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об ужесточении ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Изменения вступят в силу 1 ноября, сообщает ТАСС.

«С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации», — цитирует агентство текст документа.

Кроме того, с 15 ноября только при предъявлении QR-кода можно будет попасть в бассейны, фитнес-центры и прочие спортивные организации. Меру распространят также на театры, цирки, концерты, кино, музеи, выставки и церемонии регистрации брака. Для посещения заведений общественного питания QR-код потребуется с 1 декабря.

Работодателям Санкт-Петербурга рекомендовано с 1 по 3 ноября перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников, кроме тех, чье пребывание на рабочем месте является критически важным. При этом исполнительные органы государственной власти обязаны выполнить данное требование. 

О возможном ужесточении антиковидных мер Белов предупредил ранее сегодня. Ситуацию в городе он охарактеризовал как непростую, но контролируемую. 

По данным оперштаба, Санкт-Петербург занимает второе после Москвы место среди регионов России по количеству жителей с выявленным за время пандемии коронавирусом: таковых там 666 736. Прирост заболевших за последние сутки составил 3097, умерли 67 пациентов с COVID-19. Эти показатели сопоставимы с теми, что наблюдались в январе, и заметно превышают значения весны и лета. В целом в городе от коронавируса скончались 22 964 человека. Уровень коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге составляет 58%. Так, полную вакцинацию там прошли 1 892 624 жителя. 

Ранее по теме: Беглов допустил ужесточение ограничительных мер в Санкт-Петербурге

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных