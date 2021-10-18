Власти Санкт-Петербурга ужесточили ограничительные меры по коронавирусу
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об ужесточении ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Изменения вступят в силу 1 ноября, сообщает ТАСС.
«С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации», — цитирует агентство текст документа.
Кроме того, с 15 ноября только при предъявлении QR-кода можно будет попасть в бассейны, фитнес-центры и прочие спортивные организации. Меру распространят также на театры, цирки, концерты, кино, музеи, выставки и церемонии регистрации брака. Для посещения заведений общественного питания QR-код потребуется с 1 декабря.
Работодателям Санкт-Петербурга рекомендовано с 1 по 3 ноября перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников, кроме тех, чье пребывание на рабочем месте является критически важным. При этом исполнительные органы государственной власти обязаны выполнить данное требование.
О возможном ужесточении антиковидных мер Белов предупредил ранее сегодня. Ситуацию в городе он охарактеризовал как непростую, но контролируемую.
По данным оперштаба, Санкт-Петербург занимает второе после Москвы место среди регионов России по количеству жителей с выявленным за время пандемии коронавирусом: таковых там 666 736. Прирост заболевших за последние сутки составил 3097, умерли 67 пациентов с COVID-19. Эти показатели сопоставимы с теми, что наблюдались в январе, и заметно превышают значения весны и лета. В целом в городе от коронавируса скончались 22 964 человека. Уровень коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге составляет 58%. Так, полную вакцинацию там прошли 1 892 624 жителя.