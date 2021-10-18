Беглов допустил ужесточение ограничительных мер в Санкт-Петербурге
Ограничительные меры в Санкт-Петербурге будут усилены, если рост заболеваемости COVID-19 продолжится, заявил в эфире «Радио России» губернатор города Александр Беглов.
«Если рост заболеваемости продолжится, правительство города будет усиливать ограничительные меры», — сказал он (цитата по ТАСС).
Беглов объявил об усилении контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах в Санкт-Петербурге. В целом ситуацию в городе он охарактеризовал как непростую, но контролируемую.
Ранее власти Северной столицы продлили сроки обязательной вакцинации 80% сотрудников ряда сфер от COVID-19. Теперь сделать обе прививки граждане должны до 15 декабря этого года. Требование касается людей, занятых в медицине и образовании, сфере услуг, торговли и общественного питания, в финансовых организациях и МФЦ, в учреждениях культуры и развлечений, а также госслужащих.
По данным оперштаба, Санкт-Петербург занимает второе после Москвы место среди регионов России по количеству жителей с выявленным за время пандемии коронавирусом: таковых там 666 736. Прирост заболевших за последние сутки составил 3097, умерли 67 пациентов с COVID-19. Эти показатели сопоставимы с теми, что наблюдались в январе, и заметно превышают значения весны и лета. В целом в городе от коронавируса скончались 22 964 человека. Уровень коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге составляет 58%. Так, полную вакцинацию там прошли 1 892 624 жителя.