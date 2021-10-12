Власти Петербурга продлили сроки обязательной вакцинации для ряда сотрудников

По данным оперштаба, сейчас город занимает второе место среди регионов России по количеству выявленных за время пандемии случаев коронавируса — таковых там почти 650 000, причем 22 571 пациент скончался. За последние сутки в Санкт-Петербурге инфекцию обнаружили у 2158 человек, умерли 62 заболевших. Днем ранее суточный прирост зараженных составил 2931 случай — это максимум с 23 января этого года.