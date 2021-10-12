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Власти Петербурга продлили сроки обязательной вакцинации для ряда сотрудников

Ведомости

Предприятия из ряда сфер должны до 15 декабря обеспечить прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 как минимум 80% сотрудников, причем первую из двух прививок необходимо сделать до 15 ноября, следует из постановления главного государственного санитарного врача города Наталии Башкетовой.

В июне в Северной столице ввели обязательную вакцинацию минимум 65% сотрудников определенных сфер. В конце июля, в период подъема заболеваемости COVID-19, порог увеличили до 80%, а также расширили перечень подлежащих иммунизации работников. Тогда власти обязали привить сотрудников до 1 октября.

Сейчас обязательную вакцинацию в Санкт-Петербурге должны пройти люди, занятые в медицине и образовании, сфере услуг, торговли и общественного питания, в финансовых организациях и МФЦ, в учреждениях культуры и развлечений, а также госслужащие.

По данным оперштаба, сейчас город занимает второе место среди регионов России по количеству выявленных за время пандемии случаев коронавируса — таковых там почти 650 000, причем 22 571 пациент скончался. За последние сутки в Санкт-Петербурге инфекцию обнаружили у 2158 человек, умерли 62 заболевших. Днем ранее суточный прирост зараженных составил 2931 случай — это максимум с 23 января этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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