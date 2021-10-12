Попова заявила о превращении коронавируса в сезонное заболевание
Заболевание коронавирусной инфекцией становится сезонным, в связи с чем меры по борьбе с вирусом направлены на разрыв цепочек передачи и создание иммунной прослойки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
«Очевидно, что вирус обретает сезонность, что он встраивается в цепочку сезонных. Следовательно, меры, которые проработаны нашими коллегами, имеют два направления. Первое направление – это перерыв передачи самыми разными способами. Второе – создание иммунной прослойки. Сегодня это очевидный научный вывод, и именно в этом направлении и развиваются формирующиеся меры по снижению заболеваемости», — сказала Попова.
В январе текущего года представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что превращение коронавируса в сезонную болезнь зависит от эффективности вакцинации: по ее словам, «даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус». В то же время она выразила надежду, что при эффективной вакцинации коронавирус станет инфекцией с низким уровнем угрозы, причем свойственной лишь для определенных регионов мира.
В феврале замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что на процесс перехода коронавируса к сезонной инфекции может потребоваться год или два. По мнению эксперта, об этом свидетельствует существенный подъем заболеваемости осенью 2020 г. Коронавирус также легче распространяется при высокой влажности и температуре, характерной для осени и весны. Она подчеркнула, что вспышки заболеваемости коронавирусом могут происходить и спустя несколько лет после того, как большая часть населения пройдет вакцинацию.