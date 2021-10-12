Попова заявила о превращении коронавируса в сезонное заболевание

В феврале замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что на процесс перехода коронавируса к сезонной инфекции может потребоваться год или два. По мнению эксперта, об этом свидетельствует существенный подъем заболеваемости осенью 2020 г. Коронавирус также легче распространяется при высокой влажности и температуре, характерной для осени и весны. Она подчеркнула, что вспышки заболеваемости коронавирусом могут происходить и спустя несколько лет после того, как большая часть населения пройдет вакцинацию.