В России за сутки установлен новый рекорд по смертности от COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 973 смерти от коронавируса, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Предыдущий был установлен три дня назад, 9 октября, тогда скончались 968 человек. Показатель смертности за сутки превышает 900 случаев с 6 октября. Всего в России погибли от коронавируса 218 345 человек.