В России за сутки установлен новый рекорд по смертности от COVID-19
За последние сутки в России зарегистрировали 973 смерти от коронавируса, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Предыдущий был установлен три дня назад, 9 октября, тогда скончались 968 человек. Показатель смертности за сутки превышает 900 случаев с 6 октября. Всего в России погибли от коронавируса 218 345 человек.
Также за сутки выявили 28 190 случаев заражения коронавирусом – минимум с 8 октября. 9 и 11 октября показатель превысил 29 тыс. Всего в России зарегистрировано 7 832 964 случая заражения коронавирусом.
В Москве за последние сутки выявили 4699 случаев коронавируса – третий день подряд показатель не превышает 6000. 1375 человек были госпитализированы с COVID-19, 536 – на ИВЛ. Выздоровели от коронавируса 2477 пациентов.
Также высокий суточный прирост заболеваемости зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 2158, Московской области – 1804, Самарской области – 726, Нижегородской области – 655, Воронежской области – 649