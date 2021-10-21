В России выявили новые максимумы заболевших и умерших от COVID-19 за сутки

В Москве коронавирус выявили еще у 7897 жителей. Это рекорд с 26 июня. Скончались 77 пациентов с COVID-19 — максимальное число с 1 августа. Таким образом, регион лидирует и по суточному приросту заражений, и по их общему числу, которое теперь составляет 1 745 681. В целом от инфекции умерли 30 458 жителей города.