В России выявили новые максимумы заболевших и умерших от COVID-19 за сутки
За последние сутки в России выявили 36 339 новых случаев коронавируса, следует из данных опрештаба на 21 октября. Показатель впервые за время пандемии превысил порог в 36 000. Умерли 1036 пациентов с COVID-19 — значение обновило максимум третий раз подряд.
Общее количество случаев коронавируса в стране достигло 8 131 164. Число умерших достигло 227 389 человек.
Выздоровели за сутки 25 895 пациентов с COVID-19, за все время — 7 091 607. Таким образом, на сегодняшний день коронавирусом болеют 812 168 россиян.
Вчера инфекцию обнаружили у 34 073 трех граждан. Умерли 1028 зараженных.
В Москве коронавирус выявили еще у 7897 жителей. Это рекорд с 26 июня. Скончались 77 пациентов с COVID-19 — максимальное число с 1 августа. Таким образом, регион лидирует и по суточному приросту заражений, и по их общему числу, которое теперь составляет 1 745 681. В целом от инфекции умерли 30 458 жителей города.
В топ-5 по суточному приросту выявленных заболевших вошли также Санкт-Петербург (+3280), Московская (+2318), Самарская (+937) и Нижегородская области (+737). В двух последних регионах показатели являются рекордными за все время пандемии.
Ранее руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров сообщил, что число одновременно болеющих COVID-19 россиян ко 2 ноября может превысить 1 млн человек, а суточный прирост зараженных — 37 000. На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в стране вчера президент России Владимир Путин ввел режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно.