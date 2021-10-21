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В России выявили новые максимумы заболевших и умерших от COVID-19 за сутки

Ведомости

За последние сутки в России выявили 36 339 новых случаев коронавируса, следует из данных опрештаба на 21 октября. Показатель впервые за время пандемии превысил порог в 36 000. Умерли 1036 пациентов с COVID-19 — значение обновило максимум третий раз подряд.

Общее количество случаев коронавируса в стране достигло 8 131 164. Число умерших достигло 227 389 человек. 

Выздоровели за сутки 25 895 пациентов с COVID-19, за все время — 7 091 607. Таким образом, на сегодняшний день коронавирусом болеют 812 168 россиян.

Вчера инфекцию обнаружили у 34 073 трех граждан. Умерли 1028 зараженных.

В Москве коронавирус выявили еще у 7897 жителей. Это рекорд с 26 июня. Скончались 77 пациентов с COVID-19 — максимальное число с 1 августа. Таким образом, регион лидирует и по суточному приросту заражений, и по их общему числу, которое теперь составляет 1 745 681. В целом от инфекции умерли 30 458 жителей города.

В топ-5 по суточному приросту выявленных заболевших вошли также Санкт-Петербург (+3280), Московская (+2318), Самарская (+937) и Нижегородская области (+737). В двух последних регионах показатели являются рекордными за все время пандемии.

Ранее руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров сообщил, что число одновременно болеющих COVID-19 россиян ко 2 ноября может превысить 1 млн человек, а суточный прирост зараженных — 37 000. На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в стране вчера президент России Владимир Путин ввел режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно.

Ранее по теме: России спрогнозировали более миллиона болеющих COVID-19 к ноябрю

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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