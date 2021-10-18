России спрогнозировали более миллиона болеющих COVID-19 к ноябрю
Число одновременно болеющих COVID-19 россиян ко 2 ноября превысит 1 млн человек, заявил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров. Группа ученых под его руководством создала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed), позволяющую спрогнозировать динамику распространения коронавируса на срок до месяца.
«Темпы роста заболеваемости COVID-19 в России в течение прошедшей недели превзошли прогнозируемые. Однако сегодня рост замедлился. Если сегодняшние темпы в дальнейшем сохранятся, то число болеющих людей продолжит рост и может достичь 1 млн человек 2 ноября», — сказал он агентству ТАСС. Эксперт отметил, что к началу ноября суточный прирост зараженных коронавирусом может превысить 37 000. При этом число одновременно болеющих граждан продолжит увеличиваться и к середине последнего осеннего месяца составит 1,15 млн человек.
Сейчас в России COVID-19 болеют 785 647 жителей. В целом за время пандемии инфекцию выявили у 8 027 012 граждан. Из них 7 017 055 выздоровели, 224 310 скончались.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 34 325 новых случаев коронавируса: показатель обновил рекорд за все время пандемии в стране пятый день подряд. Вчера данное значение составило 34 303 случая. Скончались в течение суток 998 пациентов с COVID-19. Максимум был зафиксирован 16 октября — 1002 умерших.