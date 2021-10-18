России спрогнозировали более миллиона болеющих COVID-19 к ноябрю

«Темпы роста заболеваемости COVID-19 в России в течение прошедшей недели превзошли прогнозируемые. Однако сегодня рост замедлился. Если сегодняшние темпы в дальнейшем сохранятся, то число болеющих людей продолжит рост и может достичь 1 млн человек 2 ноября», — сказал он агентству ТАСС. Эксперт отметил, что к началу ноября суточный прирост зараженных коронавирусом может превысить 37 000. При этом число одновременно болеющих граждан продолжит увеличиваться и к середине последнего осеннего месяца составит 1,15 млн человек.