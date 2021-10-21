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Песков прокомментировал поправки Минцифры в закон о СМИ в части иноагентов

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дождаться разъяснений от Минцифры касательно предложенного ведомством законопроекта, позволяющего государственным СМИ не отчитываться перед Роскомнадзором о получении зарубежного финансирования.

«В любом случае это потребует каких-то изменений в закон о СМИ, потому что законом о СМИ какой-то дифференциации у нас по критерию собственности, такая дифференциация у нас не предусмотрена. Поэтому должны поступить объяснения от министерства», — сказал Песков журналистам.

Ранее Минцифры предложило расширить перечень средств массовой информации, которые могут не отчитываться перед Роскомнадзором о получении денежных средств из иностранных источников. Из предложенных поправок в ст. 19.2 закона о СМИ следует, что под действие этой нормы закона не должны подпадать СМИ, учредителями которых являются федеральные органы государственной власти или финансируемые субсидиями из бюджета.

Сейчас могут не отчитываться перед Роскомнадзором представительства иностранных СМИ, которые работают в России с разрешения МИДа, а также СМИ, созданные в рамках международных договоров России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных