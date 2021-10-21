Песков прокомментировал поправки Минцифры в закон о СМИ в части иноагентов

Ранее Минцифры предложило расширить перечень средств массовой информации, которые могут не отчитываться перед Роскомнадзором о получении денежных средств из иностранных источников. Из предложенных поправок в ст. 19.2 закона о СМИ следует, что под действие этой нормы закона не должны подпадать СМИ, учредителями которых являются федеральные органы государственной власти или финансируемые субсидиями из бюджета.