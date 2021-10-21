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Россиянка впервые за 11 лет стала чемпионкой мира по спортивной гимнастике

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Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье в Японии, сообщили «РИА Новости». Последний раз представительница России стала чемпионкой мира по спортивной гимнастике в 2010 г. – тогда от России выступала Алия Мустафина.

По итогам упражнений на бревне, разновысоких брусьях, в опорном прыжке и вольных упражнениях Мельникова набрала 56,632 балла. Серебро и бронзу получили американки Лиэнн Вонг (56,340) и Кайла ди Челло (54,566). Россиянка Владислава Уразова заняла четвертое место с результатом 53,598 балла.

На Олимпийских играх в Токио Мельникова завоевала золото в командных соревнованиях и бронзу в личном многоборье и вольных упражнениях. Также она выиграла серебро на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в командных соревнованиях, четыре золота на чемпионатах Европы, две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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