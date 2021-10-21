Россиянка впервые за 11 лет стала чемпионкой мира по спортивной гимнастике
Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье в Японии, сообщили «РИА Новости». Последний раз представительница России стала чемпионкой мира по спортивной гимнастике в 2010 г. – тогда от России выступала Алия Мустафина.
По итогам упражнений на бревне, разновысоких брусьях, в опорном прыжке и вольных упражнениях Мельникова набрала 56,632 балла. Серебро и бронзу получили американки Лиэнн Вонг (56,340) и Кайла ди Челло (54,566). Россиянка Владислава Уразова заняла четвертое место с результатом 53,598 балла.
На Олимпийских играх в Токио Мельникова завоевала золото в командных соревнованиях и бронзу в личном многоборье и вольных упражнениях. Также она выиграла серебро на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в командных соревнованиях, четыре золота на чемпионатах Европы, две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.