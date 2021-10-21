Россиянка впервые за 11 лет стала чемпионкой мира по спортивной гимнастике

На Олимпийских играх в Токио Мельникова завоевала золото в командных соревнованиях и бронзу в личном многоборье и вольных упражнениях. Также она выиграла серебро на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в командных соревнованиях, четыре золота на чемпионатах Европы, две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.