Роскомнадзор исключил «Дождь» и списка СМИ с иностранным финансированием

В перечне за I и II квартал «Дождь» присутствовал, однако в перечне за III квартал упоминание телеканала отсутствует. Юрист телеканала Роман Мазаев сообщил «Дождю», что не уведомлял Роскомнадзор об иностранном финансировании за третий квартал этого года, поскольку не получал средств, о которых обязан уведомлять Роскомнадзор в соответствии с законом о СМИ.