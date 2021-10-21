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Роскомнадзор исключил «Дождь» и списка СМИ с иностранным финансированием

Ведомости

Роскомнадзор исключил телеканал «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) из числа СМИ с иностранным финансированием. Это следует из соответствующего перечня СМИ, который публикуется на сайте Роскомнадзора. При этом телеканал по-прежнему остаётся в реестре СМИ, признанных иностранными агентами. 

«Ведомости» направили запросы представителям Роскомнадзора и Минюста. 

Регулятор формирует перечень СМИ с иностранным финансированием каждый квартал в соответствии с законом о СМИ, согласно которому СМИ обязаны каждый квартал представлять отчетность в Роскомнадзор в случае получения средств от иностранных государств, международных или иностранных организаций, а также некоммерческих организаций, признанных в России иностранными агентами, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

В перечне за I и II квартал «Дождь» присутствовал, однако в перечне за III квартал упоминание телеканала отсутствует. Юрист телеканала Роман Мазаев сообщил «Дождю», что не уведомлял Роскомнадзор об иностранном финансировании за третий квартал этого года, поскольку не получал средств, о которых обязан уведомлять Роскомнадзор в соответствии с законом о СМИ.

20 августа Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов телеканал «Дождь». Всего в реестре на сегодняшний день находятся 88 физических и юридических лиц. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных