Роскомнадзор исключил «Дождь» и списка СМИ с иностранным финансированием
Роскомнадзор исключил телеканал «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) из числа СМИ с иностранным финансированием. Это следует из соответствующего перечня СМИ, который публикуется на сайте Роскомнадзора. При этом телеканал по-прежнему остаётся в реестре СМИ, признанных иностранными агентами.
«Ведомости» направили запросы представителям Роскомнадзора и Минюста.
Регулятор формирует перечень СМИ с иностранным финансированием каждый квартал в соответствии с законом о СМИ, согласно которому СМИ обязаны каждый квартал представлять отчетность в Роскомнадзор в случае получения средств от иностранных государств, международных или иностранных организаций, а также некоммерческих организаций, признанных в России иностранными агентами, иностранных граждан и лиц без гражданства.
В перечне за I и II квартал «Дождь» присутствовал, однако в перечне за III квартал упоминание телеканала отсутствует. Юрист телеканала Роман Мазаев сообщил «Дождю», что не уведомлял Роскомнадзор об иностранном финансировании за третий квартал этого года, поскольку не получал средств, о которых обязан уведомлять Роскомнадзор в соответствии с законом о СМИ.
20 августа Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов телеканал «Дождь». Всего в реестре на сегодняшний день находятся 88 физических и юридических лиц.