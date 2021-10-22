«Коммерсантъ» узнал о продаже в даркнете базы данных московских водителей
Архив базы данных ГИБДД с 50 млн строк записей о водителях Московского региона был выставлен на продажу 19 октября на одном из форумов, который специализируется на продаже баз данных и организации утечек информации, сообщил «Коммерсантъ». Архив продается за $800.
Издание связалось с продавцом базы. Тот рассказал, что в ней содержатся данные с 2006 по 2019 г., бонусом к покупке продавец готов дать файл с данными за 2020 г. В образце записей базы, который дал продавец, содержатся данные о модели и марке автомобиля, его регистрационном и VIN-номере, дате постановки на учет, мощности двигателя, ФИО владельца, дате его рождения и номер его телефона. Продавец заявил, что получил данные от инсайдера в ГИБДД.
Издание позвонило пяти владельцам автомобилей, чьи данные были указаны в базе, все отозвались по имени-отчеству. Один из них подтвердил, что владел автомобилем, который указан в базе данных, но уже продал его, остальные отказались комментировать данные. В МВД не ответили на запрос издания.
Источник издания, знакомый с ситуацией, рассказал, что все данные об автомобилях и их владельцах сейчас хранятся централизованно в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД. Однако раньше у каждого регионального управления ГИБДД была собственная база, в которую вносили данные. Москва и Московская область до 2020 года могли загружать данные параллельно в ФИС и в свои системы, затем перестали это делать. Сейчас региональные системы выводятся из эксплуатации. По мнению собеседника издания, утечка могла произойти на региональном уровне.
Эксперты не сошлись во мнении: некоторые из них заявили, что данные могли быть похищены у страховых компаний и их подрядчиков, а также у ведомств, информационные системы которых интегрируются с базами ГИБДД.