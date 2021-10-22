«Коммерсантъ» узнал о продаже в даркнете базы данных московских водителей

Источник издания, знакомый с ситуацией, рассказал, что все данные об автомобилях и их владельцах сейчас хранятся централизованно в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД. Однако раньше у каждого регионального управления ГИБДД была собственная база, в которую вносили данные. Москва и Московская область до 2020 года могли загружать данные параллельно в ФИС и в свои системы, затем перестали это делать. Сейчас региональные системы выводятся из эксплуатации. По мнению собеседника издания, утечка могла произойти на региональном уровне.