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«Коммерсантъ» узнал о продаже в даркнете базы данных московских водителей

Ведомости

Архив базы данных ГИБДД с 50 млн строк записей о водителях Московского региона был выставлен на продажу 19 октября на одном из форумов, который специализируется на продаже баз данных и организации утечек информации, сообщил «Коммерсантъ». Архив продается за $800.

Издание связалось с продавцом базы. Тот рассказал, что в ней содержатся данные с 2006 по 2019 г., бонусом к покупке продавец готов дать файл с данными за 2020 г. В образце записей базы, который дал продавец, содержатся данные о модели и марке автомобиля, его регистрационном и VIN-номере, дате постановки на учет, мощности двигателя, ФИО владельца, дате его рождения и номер его телефона. Продавец заявил, что получил данные от инсайдера в ГИБДД.

Издание позвонило пяти владельцам автомобилей, чьи данные были указаны в базе, все отозвались по имени-отчеству. Один из них подтвердил, что владел автомобилем, который указан в базе данных, но уже продал его, остальные отказались комментировать данные. В МВД не ответили на запрос издания.

Источник издания, знакомый с ситуацией, рассказал, что все данные об автомобилях и их владельцах сейчас хранятся централизованно в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД. Однако раньше у каждого регионального управления ГИБДД была собственная база, в которую вносили данные. Москва и Московская область до 2020 года могли загружать данные параллельно в ФИС и в свои системы, затем перестали это делать. Сейчас региональные системы выводятся из эксплуатации. По мнению собеседника издания, утечка могла произойти на региональном уровне.

Эксперты не сошлись во мнении: некоторые из них заявили, что данные могли быть похищены у страховых компаний и их подрядчиков, а также у ведомств, информационные системы которых интегрируются с базами ГИБДД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных