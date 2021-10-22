ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ставрополье
ФСБ предотвратила в Ставропольском крае теракт, который готовил сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей службы.
По данным ведомства, теракты планировались «на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ)». В ходе обыска дома у задержанного изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления самодельной бомбы.
1 октября ФСБ сообщила о предотвращении теракта в городе Черкесск в Карачаево-Черкесии. Теракт готовил по указанию боевиков ИГ местный житель 2001 года рождения. У задержанного изъяли компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства, а в его телефоне обнаружена переписка «с членами террористических структур, изобличающая его преступные намерения». Задержанный, по утверждению спецслужбы, дал признательные показания.