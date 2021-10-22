ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ставрополье

1 октября ФСБ сообщила о предотвращении теракта в городе Черкесск в Карачаево-Черкесии. Теракт готовил по указанию боевиков ИГ местный житель 2001 года рождения. У задержанного изъяли компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства, а в его телефоне обнаружена переписка «с членами террористических структур, изобличающая его преступные намерения». Задержанный, по утверждению спецслужбы, дал признательные показания.