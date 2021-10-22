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Власти Свердловской области введут QR-коды с 30 октября

Ведомости

Власти Свердловской области введут систему QR-кодов для посещения некоторых общественных мест 30 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора Павла Крекова. Ранее такую меру планировалось ввести 8 ноября.

«[Меры по QR-кодам] с 8 ноября, будут введены раньше. Они все будут введены начиная с 30 октября», — сказал Креков.

12 октября губернатор Евгений Куйвашев заявил об усилении мер по борьбе с коронавирусом в Свердловской области. С 25 октября наличие сертификата о прививке от коронавируса или перенесенном COVID-19 будет необходимым условием для посещения музеев, библиотек, выставочных центров, объектов физкультуры и спорта (за исключением профессиональных спортивных клубов и спортивных школ). Планировалось, что с 8 ноября без QR-кода не будут пускать в театры, филармонию, концертные залы, кинотеатры, дворцы и дома культуры, салоны красоты, санатории и базы отдыха.

Помимо этого, с 25 октября чиновники должны будут пройти вакцинацию от COVID-19 или предоставить документ о перенесенной болезни за последние полгода, в противном случае они будут отстранены от работы. Это же правило распространяется и на муниципальные администрации. Ограничения затронут граждан старше 18 лет.

В России дни с 30 октября по 7 ноября по указу президента России Владимира Путина объявлены нерабочими. Регионы, в зависимости от ситуации с COVID-19, получили право сами определять, какие дни будут нерабочими, или продлевать их после 7 ноября при необходимости. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 21 октября, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировали более 150 000 случаев коронавируса, более 137 000 человек выздоровели, 7000 умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных