Власти Свердловской области введут QR-коды с 30 октября
Власти Свердловской области введут систему QR-кодов для посещения некоторых общественных мест 30 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора Павла Крекова. Ранее такую меру планировалось ввести 8 ноября.
«[Меры по QR-кодам] с 8 ноября, будут введены раньше. Они все будут введены начиная с 30 октября», — сказал Креков.
12 октября губернатор Евгений Куйвашев заявил об усилении мер по борьбе с коронавирусом в Свердловской области. С 25 октября наличие сертификата о прививке от коронавируса или перенесенном COVID-19 будет необходимым условием для посещения музеев, библиотек, выставочных центров, объектов физкультуры и спорта (за исключением профессиональных спортивных клубов и спортивных школ). Планировалось, что с 8 ноября без QR-кода не будут пускать в театры, филармонию, концертные залы, кинотеатры, дворцы и дома культуры, салоны красоты, санатории и базы отдыха.
Помимо этого, с 25 октября чиновники должны будут пройти вакцинацию от COVID-19 или предоставить документ о перенесенной болезни за последние полгода, в противном случае они будут отстранены от работы. Это же правило распространяется и на муниципальные администрации. Ограничения затронут граждан старше 18 лет.
В России дни с 30 октября по 7 ноября по указу президента России Владимира Путина объявлены нерабочими. Регионы, в зависимости от ситуации с COVID-19, получили право сами определять, какие дни будут нерабочими, или продлевать их после 7 ноября при необходимости. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 21 октября, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировали более 150 000 случаев коронавируса, более 137 000 человек выздоровели, 7000 умерли.