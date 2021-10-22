Власти Свердловской области введут QR-коды с 30 октября

В России дни с 30 октября по 7 ноября по указу президента России Владимира Путина объявлены нерабочими. Регионы, в зависимости от ситуации с COVID-19, получили право сами определять, какие дни будут нерабочими, или продлевать их после 7 ноября при необходимости. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 21 октября, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировали более 150 000 случаев коронавируса, более 137 000 человек выздоровели, 7000 умерли.