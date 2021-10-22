В двух регионах России объявили нерабочие дни с 25 октября
В Пермском крае и Нижегородской области нерабочие дни продлятся с 25 октября по 7 ноября.
«С 25 октября по 7 ноября включительно в Пермском крае устанавливаются нерабочие дни», — сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замглавы администрации губернатора Марию Геворгян.
О выходных в Нижегородской области объявил губернатор Глеб Никитин в своем Instagram. «Президент объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Но, чтобы после 7 ноября вернуться к относительно нормальной жизни, в нашем регионе надо сделать период разобщения длиннее и пройти его раньше. Принял решение продлить период нерабочих дней с 25 по 29 октября», — написал Никитин. Он отметил, что после завершения нерабочих дней доступ в организации общественного питания, торговли и прочие откроется, но будет только с подтверждением вакцинации или факта болезни в последние шесть месяцев. ПЦР-тесты, по его словам, приниматься не будут.
В России дни с 30 октября по 7 ноября по указу президента России Владимира Путина объявлены нерабочими. Регионы, в зависимости от ситуации с COVID-19, получили право сами определять, какие дни будут нерабочими, или продлевать их после 7 ноября при необходимости.
Первая часть нерабочих дней в Пермском крае в период с 25 по 29 октября вводится на основе указа губернатора. 25 октября в регионе начнет действовать требование о предъявлении QR-кодов при посещении торговых центров, ресторанов и кафе. Помимо этого, с 25 октября в Пермском крае вводят самоизоляцию для непривитых от коронавируса пожилых граждан.