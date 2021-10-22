В двух регионах России объявили нерабочие дни с 25 октября

О выходных в Нижегородской области объявил губернатор Глеб Никитин в своем Instagram. «Президент объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Но, чтобы после 7 ноября вернуться к относительно нормальной жизни, в нашем регионе надо сделать период разобщения длиннее и пройти его раньше. Принял решение продлить период нерабочих дней с 25 по 29 октября», — написал Никитин. Он отметил, что после завершения нерабочих дней доступ в организации общественного питания, торговли и прочие откроется, но будет только с подтверждением вакцинации или факта болезни в последние шесть месяцев. ПЦР-тесты, по его словам, приниматься не будут.