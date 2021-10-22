Песков назвал недопустимым заполнение данных россиян переписчиками
Ситуация, когда данные граждан передают переписчикам населения, чтобы те внесли сведения в анкеты самостоятельно, абсолютно недопустима, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это, конечно, подменяет суть переписи населения. И если такие частичные какие-то проявления, такие отдельные случаи имеют место, то, конечно, это самый серьезный повод принять меры, чтобы это не допускалось. Конечно, это абсолютно недопустимо», — сказал он.
Песков подчеркнул, что в условиях обострения пандемии коронавируса прохождение переписи в электронном формате более предпочтительно, легко и адекватно. Он напомнил, что именно таким способом в переписи принял участие Путин.
Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября до 14 ноября, а в труднодоступных районах — до 20 декабря. Принять участие в ней можно разными способами: дождаться переписчика дома, заполнить электронную анкету в МФЦ или на портале Госуслуг.
Ранее МВД предупредило о мошенниках, которые собирают данные граждан под видом переписчиков населения. В ведомстве напомнили, что у настоящих переписчиков есть специальные жилеты, шарфы и сумки с соответствующей символикой. Перед началом опроса они обязаны представиться и показать удостоверение. Все сведения переписчики должны заносить в анкету со слов граждан.
Отмечалось, что такие сотрудники не спрашивают паспортные данные, сведения о принадлежности жилья и конфиденциальную информацию. Кроме того, они не берут с граждан деньги, не занимаются агитацией и не предлагают какие-либо товары и услуги.