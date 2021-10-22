Песков назвал недопустимым заполнение данных россиян переписчиками

«Это, конечно, подменяет суть переписи населения. И если такие частичные какие-то проявления, такие отдельные случаи имеют место, то, конечно, это самый серьезный повод принять меры, чтобы это не допускалось. Конечно, это абсолютно недопустимо», — сказал он.