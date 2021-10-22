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Песков назвал недопустимым заполнение данных россиян переписчиками

Ведомости

Ситуация, когда данные граждан передают переписчикам населения, чтобы те внесли сведения в анкеты самостоятельно, абсолютно недопустима, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это, конечно, подменяет суть переписи населения. И если такие частичные какие-то проявления, такие отдельные случаи имеют место, то, конечно, это самый серьезный повод принять меры, чтобы это не допускалось. Конечно, это абсолютно недопустимо», — сказал он.

Песков подчеркнул, что в условиях обострения пандемии коронавируса прохождение переписи в электронном формате более предпочтительно, легко и адекватно. Он напомнил, что именно таким способом в переписи принял участие Путин. 

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября до 14 ноября, а в труднодоступных районах — до 20 декабря. Принять участие в ней можно разными способами: дождаться переписчика дома, заполнить электронную анкету в МФЦ или на портале Госуслуг. 

Ранее МВД предупредило о мошенниках, которые собирают данные граждан под видом переписчиков населения. В ведомстве напомнили, что у настоящих переписчиков есть специальные жилеты, шарфы и сумки с соответствующей символикой. Перед началом опроса они обязаны представиться и показать удостоверение. Все сведения переписчики должны заносить в анкету со слов граждан.

Отмечалось, что такие сотрудники не спрашивают паспортные данные, сведения о принадлежности жилья и конфиденциальную информацию. Кроме того, они не берут с граждан деньги, не занимаются агитацией и не предлагают какие-либо товары и услуги.

Ранее по теме: МВД предупредило о выдающих себя за переписчиков населения мошенниках

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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