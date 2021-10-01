МВД предупредило о выдающих себя за переписчиков населения мошенниках
Министерство внутренних дел России предупредило россиян о мошенниках, которые могут собирать данные граждан под видом переписчиков населения. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.
«МВД России информирует граждан о переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 г. В отдаленных и труднодоступных территориях мероприятия завершатся 20 декабря 2021 г. Люди, которые будут предлагать жителям регионов пройти перепись раньше этого срока, могут являться мошенниками», — говорится в сообщении министерства.
МВД разъяснило, что у настоящих переписчиков есть специальные жилеты, шарфы и сумки с соответствующей символикой. Перед началом опроса они обязаны представиться и показать удостоверение. Все сведения переписчики заносят со слов граждан.
Министерство отметило, что переписчики не должны спрашивать паспортные данные россиян, сведения о принадлежности жилья и конфиденциальную информацию. Кроме того, они не берут с граждан деньги, не занимаются агитацией и не предлагают какие-либо товары и услуги.
В МВД предупредили, что перепись не проводится по телефону или переписке. При поступлении подобного звонка или сообщения передавать сведения о себе не следует. В то же время переписчики могут оставлять в почтовых ящиках граждан листовку с информацией о переписи населения. В таких материалах содержатся сведения об адресах ближайших стационарных участков и возможности самостоятельно заполнить переписные листы на портале «Госуслуги», отметили в министерстве.