МВД предупредило о выдающих себя за переписчиков населения мошенниках

В МВД предупредили, что перепись не проводится по телефону или переписке. При поступлении подобного звонка или сообщения передавать сведения о себе не следует. В то же время переписчики могут оставлять в почтовых ящиках граждан листовку с информацией о переписи населения. В таких материалах содержатся сведения об адресах ближайших стационарных участков и возможности самостоятельно заполнить переписные листы на портале «Госуслуги», отметили в министерстве.