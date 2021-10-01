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МВД предупредило о выдающих себя за переписчиков населения мошенниках

Ведомости

Министерство внутренних дел России предупредило россиян о мошенниках, которые могут собирать данные граждан под видом переписчиков населения. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

«МВД России информирует граждан о переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 г. В отдаленных и труднодоступных территориях мероприятия завершатся 20 декабря 2021 г. Люди, которые будут предлагать жителям регионов пройти перепись раньше этого срока, могут являться мошенниками», — говорится в сообщении министерства.

МВД разъяснило, что у настоящих переписчиков есть специальные жилеты, шарфы и сумки с соответствующей символикой. Перед началом опроса они обязаны представиться и показать удостоверение. Все сведения переписчики заносят со слов граждан.

Министерство отметило, что переписчики не должны спрашивать паспортные данные россиян, сведения о принадлежности жилья и конфиденциальную информацию. Кроме того, они не берут с граждан деньги, не занимаются агитацией и не предлагают какие-либо товары и услуги.

В МВД предупредили, что перепись не проводится по телефону или переписке. При поступлении подобного звонка или сообщения передавать сведения о себе не следует. В то же время переписчики могут оставлять в почтовых ящиках граждан листовку с информацией о переписи населения. В таких материалах содержатся сведения об адресах ближайших стационарных участков и возможности самостоятельно заполнить переписные листы на портале «Госуслуги», отметили в министерстве. 

Ранее по теме: За ходом переписи населения можно будет следить в реальном времени

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных