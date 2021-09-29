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За ходом переписи населения можно будет следить в реальном времени

Впервые для ее проведения будет использоваться портал «Госуслуги»
Анна Киселева
Данные о жителях России организаторы переписи готовы получать самыми разными способами / Павел Лисицын / РИА Новости

В октябре впервые с 2010 г. будет проведена Всероссийская перепись населения, главным организатором которой выступает Росстат. Она начнется 15 октября и продлится до 14 ноября, а в труднодоступных районах – до 20 декабря. Перепись должна была пройти в 2020 г., но из-за пандемии несколько раз переносилась: сначала – на апрель 2021 г., потом – на сентябрь 2021 г.

Цифровая перепись

Жители России смогут поучаствовать в переписи разными способами: можно будет дождаться переписчика у себя дома или заполнить электронную анкету в МФЦ. Для переписчиков будут организованы выезды в дома престарелых, а также на предприятия и т. д. Представитель Росстата сказал, что в 2021 г. решено минимизировать расход бумаги: при обходе жителей России организаторы переписи будут использовать 360 000 отечественных планшетов с российской операционной системой «Аврора» (их поставляют «Ростелеком» и «ПК Аквариус»).

Данные с планшетов будут загружаться по безопасному каналу на сервер статистического ведомства. Также с 15 октября по 8 ноября жители России смогут самостоятельно пройти перепись с помощью портала «Госуслуги», заполнив анкету на себя и членов семьи. Ведущий аналитик фонда «Общественное мнение» Григорий Кертман не верит, что переписью на «Госуслугах» воспользуется большое количество россиян. Однако при сохранении надомной переписи и вреда от такого формата не будет, сказал он «Ведомостям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных