За ходом переписи населения можно будет следить в реальном времени

За ходом переписи населения можно будет следить в реальном времениВпервые для ее проведения будет использоваться портал «Госуслуги»
В октябре впервые с 2010 г. будет проведена Всероссийская перепись населения, главным организатором которой выступает Росстат. Она начнется 15 октября и продлится до 14 ноября, а в труднодоступных районах – до 20 декабря. Перепись должна была пройти в 2020 г., но из-за пандемии несколько раз переносилась: сначала – на апрель 2021 г., потом – на сентябрь 2021 г.
Цифровая перепись
Жители России смогут поучаствовать в переписи разными способами: можно будет дождаться переписчика у себя дома или заполнить электронную анкету в МФЦ. Для переписчиков будут организованы выезды в дома престарелых, а также на предприятия и т. д. Представитель Росстата сказал, что в 2021 г. решено минимизировать расход бумаги: при обходе жителей России организаторы переписи будут использовать 360 000 отечественных планшетов с российской операционной системой «Аврора» (их поставляют «Ростелеком» и «ПК Аквариус»).
Данные с планшетов будут загружаться по безопасному каналу на сервер статистического ведомства. Также с 15 октября по 8 ноября жители России смогут самостоятельно пройти перепись с помощью портала «Госуслуги», заполнив анкету на себя и членов семьи. Ведущий аналитик фонда «Общественное мнение» Григорий Кертман не верит, что переписью на «Госуслугах» воспользуется большое количество россиян. Однако при сохранении надомной переписи и вреда от такого формата не будет, сказал он «Ведомостям».