За ходом переписи населения можно будет следить в реальном времени

Жители России смогут поучаствовать в переписи разными способами: можно будет дождаться переписчика у себя дома или заполнить электронную анкету в МФЦ. Для переписчиков будут организованы выезды в дома престарелых, а также на предприятия и т. д. Представитель Росстата сказал, что в 2021 г. решено минимизировать расход бумаги: при обходе жителей России организаторы переписи будут использовать 360 000 отечественных планшетов с российской операционной системой «Аврора» (их поставляют «Ростелеком» и «ПК Аквариус»).