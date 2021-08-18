Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября

Перепись должна была пройти в октябре 2020 г. Однако в апреле 2020 г. Росстат предложил перенести перепись населения на следующий год в связи с распространением коронавируса. В феврале 2021 г. правительство решило еще раз перенести сроки основного этапа переписи населения — с апреля на сентябрь 2021 г. Позднее президент России Владимир Путин поддержал предложение о переносе сроков проведения переписи на октябрь, чтобы время ее проведения не совпадало с агитационной кампанией и голосованием по выборам депутатов Государственной думы.