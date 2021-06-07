Путин поручил проработать перенос Всероссийской переписи населения на октябрь
Президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь 2021 г., следует из списка поручений, опубликованного на сайте Кремля. Из документа следует, что поручение необходимо выполнить до 1 июля 2021 г.
В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путин поддержал предложение о переносе сроков проведения Всероссийской переписи населения, чтобы время ее проведения не совпадало с агитационной кампанией и голосованием по выборам депутатов Государственной думы.
Ранее замглавы Росстата Павел Смелов сообщил, что ведомство готово провести перепись населения, она может пройти с 1 по 31 октября.
Перепись должна была пройти в октябре 2020 г. Однако в апреле 2020 г. Росстат предложил перенести перепись населения на следующий год в связи с распространением коронавируса. В феврале 2021 г. правительство решило еще раз перенести сроки основного этапа переписи населения — с апреля на сентябрь 2021 г.