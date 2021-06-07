Путин поручил проработать перенос Всероссийской переписи населения на октябрь

Перепись должна была пройти в октябре 2020 г. Однако в апреле 2020 г. Росстат предложил перенести перепись населения на следующий год в связи с распространением коронавируса. В феврале 2021 г. правительство решило еще раз перенести сроки основного этапа переписи населения — с апреля на сентябрь 2021 г.