Росстат прокомментировал перенос переписи населения
Росстат готов провести Всероссийскую перепись населения, она может пройти с 1 по 31 октября, заявил замглавы Росстата Павел Смелов, передает «РИА Новости».
19 мая вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил президенту России Владимиру Путину перенести перепись населения на октябрь. Он объяснил, в июне в России официально стартует избирательная кампания в Госдуму, а одновременное с этим событием проведение переписи создаст ненужное напряжение у людей. Путин поддержал это предложение.
«Росстат готов к проведению переписи этой осенью. Предложение Турчака, поддержанное президентом России Владимиром Путиным, позволяет оптимальным образом организовать работу по организации и проведению переписи во всех регионах страны», — сказал Смелов.
Всероссийская перепись населения планировалась в октябре прошлого года, но была перенесена на апрель этого года, а затем – на сентябрь.