Росстат прокомментировал перенос переписи населения

19 мая вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил президенту России Владимиру Путину перенести перепись населения на октябрь. Он объяснил, в июне в России официально стартует избирательная кампания в Госдуму, а одновременное с этим событием проведение переписи создаст ненужное напряжение у людей. Путин поддержал это предложение.