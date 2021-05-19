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Путин поддержал перенос переписи населения на октябрь

Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь текущего года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

По его словам, с таким предложением к главе государства обратился вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Президент согласился с инициативой ЕР, которая была озвучена Турчаком о переносе переписи населения на октябрь», — сказал Песков.

19 мая Турчак предложил президенту Путину перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь. Он объяснил, в июне в России официально стартует избирательная кампания в Госдуму: «Если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет и впрямую раздражение».

Изначально Всероссийская перепись населения должна была состояться в октябре 2020 г., однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на апрель 2021 г. В начале февраля пресс-служба Росстата заявила о повторном переносе сроков на сентябрь, поскольку в этот период ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее по теме: Минэкономразвития предложило новые сроки проведения переписи населения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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