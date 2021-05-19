Путин поддержал перенос переписи населения на октябрь

Изначально Всероссийская перепись населения должна была состояться в октябре 2020 г., однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на апрель 2021 г. В начале февраля пресс-служба Росстата заявила о повторном переносе сроков на сентябрь, поскольку в этот период ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.