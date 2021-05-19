Путин поддержал перенос переписи населения на октябрь
Президент России Владимир Путин поддержал предложение о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь текущего года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
По его словам, с таким предложением к главе государства обратился вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Президент согласился с инициативой ЕР, которая была озвучена Турчаком о переносе переписи населения на октябрь», — сказал Песков.
19 мая Турчак предложил президенту Путину перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь. Он объяснил, в июне в России официально стартует избирательная кампания в Госдуму: «Если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет и впрямую раздражение».
Изначально Всероссийская перепись населения должна была состояться в октябре 2020 г., однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на апрель 2021 г. В начале февраля пресс-служба Росстата заявила о повторном переносе сроков на сентябрь, поскольку в этот период ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.