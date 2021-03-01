Минэкономразвития предложило новые сроки проведения переписи населения
Министерство экономического развития России предложило провести Всероссийскую перепись населения с 23 августа по 30 сентября 2021 г., следует из проекта постановления, опубликованного на портале нормативных правовых актов.
«Провести с 23 августа по 30 сентября 2021 г. Всероссийскую перепись населения. Определить, что моментом, на который осуществляются сбор сведений о населении и его учет, является 0 часов 23 августа 2021 г.» — сказано в документе. При этом в отдаленных и труднодоступных территориях перепись будет проведена с 1 апреля по 20 декабря.
Предварительные итоги переписи предлагается подвести к марту 2022 г. Окончательные результаты должны стать известны к четвертому кварталу 2023 г.
Изначально Всероссийская перепись населения должна была состояться в октябре 2020 г., однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на апрель 2021 г. В начале февраля пресс-служба Росстата заявила о повторном переносе сроков на сентябрь, поскольку в этот период ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.
В ведомстве отметили тогда, что в России уже наметилась позитивная динамика в борьбе с пандемией: число новых случаев заражения стало снижаться. Кроме того, началась массовая вакцинация населения. Повторный перенос сроков позволит остаться практически в рамках рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения, обеспечить наибольшее присутствие россиян по месту проживания и не прерывать учебный процесс студентов, многие из которых будут задействованы в качестве переписчиков, разъяснили в Росстате.