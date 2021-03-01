Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Минэкономразвития предложило новые сроки проведения переписи населения

Ведомости

Министерство экономического развития России предложило провести Всероссийскую перепись населения с 23 августа по 30 сентября 2021 г., следует из проекта постановления, опубликованного на портале нормативных правовых актов.

«Провести с 23 августа по 30 сентября 2021 г. Всероссийскую перепись населения. Определить, что моментом, на который осуществляются сбор сведений о населении и его учет, является 0 часов 23 августа 2021 г.» — сказано в документе. При этом в отдаленных и труднодоступных территориях перепись будет проведена с 1 апреля по 20 декабря.

Предварительные итоги переписи предлагается подвести к марту 2022 г. Окончательные результаты должны стать известны к четвертому кварталу 2023 г.

Изначально Всероссийская перепись населения должна была состояться в октябре 2020 г., однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на апрель 2021 г. В начале февраля пресс-служба Росстата заявила о повторном переносе сроков на сентябрь, поскольку в этот период ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране. 

В ведомстве отметили тогда, что в России уже наметилась позитивная динамика в борьбе с пандемией: число новых случаев заражения стало снижаться. Кроме того, началась массовая вакцинация населения. Повторный перенос сроков позволит остаться практически в рамках рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения, обеспечить наибольшее присутствие россиян по месту проживания и не прерывать учебный процесс студентов, многие из которых будут задействованы в качестве переписчиков, разъяснили в Росстате.

Ранее по теме: Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных