Минэкономразвития предложило новые сроки проведения переписи населения

В ведомстве отметили тогда, что в России уже наметилась позитивная динамика в борьбе с пандемией: число новых случаев заражения стало снижаться. Кроме того, началась массовая вакцинация населения. Повторный перенос сроков позволит остаться практически в рамках рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения, обеспечить наибольшее присутствие россиян по месту проживания и не прерывать учебный процесс студентов, многие из которых будут задействованы в качестве переписчиков, разъяснили в Росстате.