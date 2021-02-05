Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь
Правительство перенесло всероссийскую перепись населения на сентябрь в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщила пресс-служба Росстата.
«Правительство Российской Федерации приняло решение о проведении всероссийской переписи населения в новые сроки – в сентябре 2021 года. К этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в стране наметилась позитивная динамика в борьбе с пандемией, постепенно снижается число новых случаев коронавируса, началась массовая вакцинация.
Перенос сроков позволит остаться практически в рамках рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения, обеспечить наибольшее присутствие россиян по месту проживания, не прерывать учебный процесс студентов, многие из которых будут задействованы в качестве переписчиков, провести перепись в максимально комфортных погодных условиях, объяснили в Росстате.