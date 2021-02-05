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Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь

Ведомости

Правительство перенесло всероссийскую перепись населения на сентябрь в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщила пресс-служба Росстата.

«Правительство Российской Федерации приняло решение о проведении всероссийской переписи населения в новые сроки – в сентябре 2021 года. К этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в стране наметилась позитивная динамика в борьбе с пандемией, постепенно снижается число новых случаев коронавируса, началась массовая вакцинация.

Перенос сроков позволит остаться практически в рамках рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения, обеспечить наибольшее присутствие россиян по месту проживания, не прерывать учебный процесс студентов, многие из которых будут задействованы в качестве переписчиков, провести перепись в максимально комфортных погодных условиях, объяснили в Росстате.

Ранее по теме: Перепись населения России перенесли на 2021 год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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