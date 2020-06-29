Перепись населения России перенесли на 2021 год
Всероссийская перепись населения, которая должна была пройти в октябре 2020 г., состоится в апреле 2021 г., передает ТАСС слова руководителя Росстата Павла Малкова. «Постановление правительства России подписано», – заявил он агентству. На сайте правительства постановления на момент публикации не было.
Проект постановления о переносе был опубликован на портале правовой информации в июне, тогда же был определен месяц проведения переписи – апрель 2021 г. Дополнительное время позволит подготовиться к проведению переписи и провести информационную кампанию, «спокойно рассказать всему нашему обществу про то, как будет проходить перепись», считает Малков.
Всероссийская перепись населения последний раз проходила в 2010 г. Росстат предлагал перенести проведение всероссийской переписи 2020 г. в начале июня, вскоре после этого Совет Федерации приостановил требование проводить перепись как минимум раз в 10 лет.