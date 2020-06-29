Перепись населения России перенесли на 2021 год

Проект постановления о переносе был опубликован на портале правовой информации в июне, тогда же был определен месяц проведения переписи – апрель 2021 г. Дополнительное время позволит подготовиться к проведению переписи и провести информационную кампанию, «спокойно рассказать всему нашему обществу про то, как будет проходить перепись», считает Малков.