Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин
Режиссер и сценарист Александр Рогожкин, снявший серию фильмов «Особенности национальной...», скончался в возрасте 72 лет, сообщает «Фонтанка». Информацию изданию подтвердили на киностудии «Ленфильм».
Среди работ народного артиста России — «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период», также Рогожкин был сценаристом «Особенностей национальной политики».
Александр Рогожкин окончил Ленинградский госуниверситет с дипломом историка-искусствоведа в 1972 г., а годом ранее начал работать художником на Ленинградском телевидении. В 1982 г. окончил ВГИК, где занимался в мастерской режиссера Сергея Герасимова.
Рогожкин имеет звание заслуженного деятеля искусств России, а в 2004 г. он получил Государственную премию в области литературы и искусства.