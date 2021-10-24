Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин

Александр Рогожкин окончил Ленинградский госуниверситет с дипломом историка-искусствоведа в 1972 г., а годом ранее начал работать художником на Ленинградском телевидении. В 1982 г. окончил ВГИК, где занимался в мастерской режиссера Сергея Герасимова.