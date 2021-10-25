В шести регионах России начались нерабочие дни

При этом Путин призвал глав субъектов при необходимости вводить этот режим уже с 23 октября. Президент отметил, что в некоторых из них нерабочие дни могут продлиться и после 7 ноября. Например, в Москве они объявлены с 28 октября по 7 ноября. В этот период москвичи смогут гулять по улицам и паркам без QR-кодов, однако рестораны, спортзалы, торговые центры и салоны красоты работать не будут. Работу продолжат больницы, аптеки, продуктовые магазины, органы госвласти и местного самоуправления. В регионах действуют свои ограничения, в каждом субъекте они отличаются.