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В шести регионах России начались нерабочие дни

Ведомости

Нерабочие дни, введенные для борьбы с распространением коронавируса, начались 25 октября в шести регионах России. Это Воронежская, Нижегородская, Новгородская, Курская и Самарская области и Пермский край. Нерабочие дни продлятся до 7 ноября включительно. Ранее эту меру анонсировали местные власти.

В этих регионах нерабочие дни не совпадают с федеральными, которые по инициативе вице-премьера Татьяны Голиковой пройдут с 30 октября по 7 ноября. Предложения Голиковой поддержал премьер-министр Михаил Мишустин, а затем президент России Владимир Путин.

При этом Путин призвал глав субъектов при необходимости вводить этот режим уже с 23 октября. Президент отметил, что в некоторых из них нерабочие дни могут продлиться и после 7 ноября. Например, в Москве они объявлены с 28 октября по 7 ноября. В этот период москвичи смогут гулять по улицам и паркам без QR-кодов, однако рестораны, спортзалы, торговые центры и салоны красоты работать не будут. Работу продолжат больницы, аптеки, продуктовые магазины, органы госвласти и местного самоуправления. В регионах действуют свои ограничения, в каждом субъекте они отличаются.

Новые ограничения ввели после того, как с середины сентября в стране началась ухудшаться статистика заболеваемости COVID-19. Так, суточный прирост умерших от коронавируса на 19 октября стал пиковым с начала пандемии – 1015 человек, а количество заразившихся достигло 33 740, сообщал федеральный оперштаб. При этом по уровню вакцинации на 100 000 человек Россия занимает 96-е место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. В Кремле решение о введении режима нерабочих дней назвали вынужденным из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Введение жесткого локдауна сейчас не рассматривается.

Ранее по теме: В Кремле рассчитывают «прервать цепочки заражений» COVID-19 в нерабочие дни

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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