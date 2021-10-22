В Кремле рассчитывают «прервать цепочки заражений» COVID-19 в нерабочие дни

Жесткий локдаун вводился в России за все время пандемии только раз — в самом ее начале, когда не было эффективных протоколов лечения COVID-19 и вакцин. После отмены жесткого локдауна власти регионов выборочно вводили и отменяли те или иные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. Как отмечал в марте 2021 г. президент России Владимир Путин, многие страны мира, включая европейские, весной этого года вновь вводили жесткие ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19. В России такие меры не вводятся, подчеркивал президент. К примеру, 21 октября в австралийском Мельбурне завершился самый продолжительный в мире локдаун — он длился почти 9 месяцев. При этом власти сохранили ряд ограничений.