Собянин объявил нерабочие дни в Москве с 28 октября по 7 ноября

Собянин объявил нерабочие дни в Москве с 28 октября по 7 ноябряМосквичи смогут гулять по улицам и паркам без QR-кодов, но рестораны, спортзалы, ТЦ и салоны красоты работать не будут
В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в Москве нерабочие дни объявляются досрочно — с 28 октября по 7 ноября, сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин. Также в столице объявлены новые ограничения.
«Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом», — написал он.
Из заявления главы города следует, что в указанный период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций в Москве, кроме тех, что обеспечивают функционирование городской инфраструктуры. Исключение также составляют организации непрерывного цикла и некоторые другие, деятельность которых не может быть прекращена.
Не будут работать организации сферы торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, а также кинотеатры, МФЦ, органы власти, кроме тех, что оказывают услуги по регистрации актов гражданского состояния. Разрешена работа аптек и продажа продуктов и товаров первой необходимости.
Рестораны и кафе смогут работать навынос и на доставку готовых блюд. При этом ограничения не распространяются на корпоративные предприятия общественного питания и рестораны в гостиницах при условии, что в них нет доступа посторонних лиц.
Медицинские организации продолжат оказывать плановую помощь. Также останутся открытыми театры и музеи, однако посетить их смогут люди, прошедшие вакцинацию от COVID-19, переболевшие им в течение последних шести месяцев или сделавшие ПЦР-тест, при предъявлении соответствующего QR-кода. Заполняемость помещений при этом не должна превышать 50%.
Детские сады и школы с 28 октября по 7 ноября уходят на каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций. Для детей, которых не с кем оставить дома, при детских садах организуют дежурные группы. Высшие и средние профессиональные учебные заведения смогут продолжить обучение в дистанционном режиме.
Проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий запрещается. Исключение составляют лишь те, что организованы по решению властей или по согласованию с управлением Роспотребнадзора Москвы.
После окончания нерабочих дней, с 8 ноября, будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан, которые не болели COVID-19 в течение последних шести месяцев и не вакцинировались от него. Если же они сделают хотя бы первую прививку, их социальные карты разблокируют.
Театры и музеи продолжат работать по QR-кодам с максимальной разрешенной заполняемостью в 70%. Требование по QR-кодам касается также концертов и прочих развлекательных, культурных, зрелищных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
По словам Собянина, «нерабочие дни являются самым эффективным способом снижения заболеваемости и смертности» от COVID-19. Так, они «позволяют в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания».
За последние сутки коронавирус выявили у 7897 жителей Москвы. Это рекорд с 26 июня. Скончались 77 пациентов с COVID-19 — максимальное число с 1 августа. Регион лидирует и по суточному приросту заражений, и по их общему числу, которое теперь составляет 1 745 681. В целом от инфекции умерли 30 458 жителей города.
Вчера президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Отмечалось, что при необходимости региональные власти могут продлить данную меру или реализовать ее раньше — уже с 23 октября. Кроме того, власти объявили о мерах поддержки бизнеса. Предприятия смогут получить разовый грант и взять кредит под 3% годовых с рассрочкой.