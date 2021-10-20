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Правительство обещало поддержку бизнесу во время антиковидных каникул

Главные опасения бизнеса связаны с возможным продлением ограничений
Анастасия Бойко Анна Киселева Мария Котова Людмила Сергеева Маргарита Соболь
Представителей компаний сферы услуг опасаются значительных убытков из-за новых ограничений / Евгений Разумный / Ведомости

20 октября президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства одобрил предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении в России нерабочих дней с 30 октября до 7 ноября с сохранением зарплаты сотрудникам.

Президент подписал указ, который в том числе позволяет губернаторам в зависимости от эпидемиологической обстановки продлить сроки нерабочих дней в своих регионах или начать локдаун раньше. На совещании Путин призвал губернаторов: «Пожалуйста, берите эту ответственность на себя, она вам передана, не затягивайте, принимайте необходимые решения!»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных