Правительство обещало поддержку бизнесу во время антиковидных каникул

Президент подписал указ, который в том числе позволяет губернаторам в зависимости от эпидемиологической обстановки продлить сроки нерабочих дней в своих регионах или начать локдаун раньше. На совещании Путин призвал губернаторов: «Пожалуйста, берите эту ответственность на себя, она вам передана, не затягивайте, принимайте необходимые решения!»