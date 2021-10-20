Правительство обещало поддержку бизнесу во время антиковидных каникул

Правительство обещало поддержку бизнесу во время антиковидных каникулГлавные опасения бизнеса связаны с возможным продлением ограничений
20 октября президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства одобрил предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении в России нерабочих дней с 30 октября до 7 ноября с сохранением зарплаты сотрудникам.
Президент подписал указ, который в том числе позволяет губернаторам в зависимости от эпидемиологической обстановки продлить сроки нерабочих дней в своих регионах или начать локдаун раньше. На совещании Путин призвал губернаторов: «Пожалуйста, берите эту ответственность на себя, она вам передана, не затягивайте, принимайте необходимые решения!»
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