Мишустин поручил Белоусову и Решетникову подготовить новые меры поддержки бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову подготовить предложения по новым мерам поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
«Прошу моего первого заместителя Андрея Рэмовича Белоусова и министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова оперативно подготовить предложения о мерах поддержки бизнеса. Нужно помочь предприятиям продолжить устойчивую работу», — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24».
Во время заседания вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту России Владимиру Путину и ввести нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября. Мишустин отметил, что данные решения являются «вынужденными, но необходимыми».
«Решения эти не простые — сложные, и я бы даже сказал вынужденные, но необходимые. Число заболевших растет и нужно сдержать распространение опасной инфекции. Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер, за все время борьбы с коронавирусом приобретен не малый опыт и знания, закуплено нужное оборудование, налажено производство необходимых медицинских изделий, препаратов, но нагрузка на систему здравоохранения увеличивается, и в этой ситуации необходимо действовать на опережение», — отметил премьер.
В России на данный момент действует ряд мер по поддержке бизнеса в период пандемии: моратории на банкротство и проверки бизнеса, кредитные каникулы, беспроцентные кредиты на зарплату и проч. Полный перечень опубликован на сайте правительства.