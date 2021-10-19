Мишустин поручил Белоусову и Решетникову подготовить новые меры поддержки бизнеса

«Решения эти не простые — сложные, и я бы даже сказал вынужденные, но необходимые. Число заболевших растет и нужно сдержать распространение опасной инфекции. Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер, за все время борьбы с коронавирусом приобретен не малый опыт и знания, закуплено нужное оборудование, налажено производство необходимых медицинских изделий, препаратов, но нагрузка на систему здравоохранения увеличивается, и в этой ситуации необходимо действовать на опережение», — отметил премьер.