Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Мишустин поручил Белоусову и Решетникову подготовить новые меры поддержки бизнеса

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову подготовить предложения по новым мерам поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса. 

«Прошу моего первого заместителя Андрея Рэмовича Белоусова и министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова оперативно подготовить предложения о мерах поддержки бизнеса. Нужно помочь предприятиям продолжить устойчивую работу», — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». 

Во время заседания вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту России Владимиру Путину и ввести нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября. Мишустин отметил, что данные решения являются «вынужденными, но необходимыми».

«Решения эти не простые — сложные, и я бы даже сказал вынужденные, но необходимые. Число заболевших растет и нужно сдержать распространение опасной инфекции. Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер, за все время борьбы с коронавирусом приобретен не малый опыт и знания, закуплено нужное оборудование, налажено производство необходимых медицинских изделий, препаратов, но нагрузка на систему здравоохранения увеличивается, и в этой ситуации необходимо действовать на опережение», — отметил премьер. 

В России на данный момент действует ряд мер по поддержке бизнеса в период пандемии: моратории на банкротство и проверки бизнеса, кредитные каникулы, беспроцентные кредиты на зарплату и проч. Полный перечень опубликован на сайте правительства. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных