В России выявили новый максимум случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России выявили 37 930 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Также за сутки зарегистрировано 1069 случаев смерти от COVID-19 — показатель снижается второй день подряд после максимума в 1075 смертей 23 октября.
За весь период пандемии в России выявили 8 279 573 случая заражения коронавирусом. 7 186 611 человек выздоровели от COVID-19, 231 669 — скончались.
В Москве за сутки выявили 7778 случаев заражения. Показатель вернулся на уровень 21-23 октября после снижения до 5279 случаев 24 октября. 1335 человек были госпитализированы с COVID-19, 711 находятся на ИВЛ.
Также высокий суточный прирост заболеваемости зарегистрирован в Московской области — 3127 случаев, Санкт-Петербурге — 2693, Самарской области — 1184, Нижегородской области — 769, Воронежской области — 741.
Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается с сентября. На фоне ухудшения статистики президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Губернаторы при этом могут продлевать режим в зависимости от развития ситуации с коронавирусом. Эксперты и власти связывают рост заболеваемости с низким уровнем вакцинации: коллективный иммунитет составляет 45,7% при целевом значении в 80%.