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В России выявили новый максимум случаев коронавируса за сутки

Ведомости

За последние сутки в России выявили 37 930 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Также за сутки зарегистрировано 1069 случаев смерти от COVID-19 — показатель снижается второй день подряд после максимума в 1075 смертей 23 октября.

За весь период пандемии в России выявили 8 279 573 случая заражения коронавирусом. 7 186 611 человек выздоровели от COVID-19, 231 669 — скончались. 

В Москве за сутки выявили 7778 случаев заражения. Показатель вернулся на уровень 21-23 октября после снижения до 5279 случаев 24 октября. 1335 человек были госпитализированы с COVID-19, 711 находятся на ИВЛ. 

Также высокий суточный прирост заболеваемости зарегистрирован в Московской области — 3127 случаев, Санкт-Петербурге — 2693, Самарской области — 1184, Нижегородской области — 769, Воронежской области — 741. 

Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается с сентября. На фоне ухудшения статистики президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Губернаторы при этом могут продлевать режим в зависимости от развития ситуации с коронавирусом. Эксперты и власти связывают рост заболеваемости с низким уровнем вакцинации: коллективный иммунитет составляет 45,7% при целевом значении в 80%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных