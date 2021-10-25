В России выявили новый максимум случаев коронавируса за сутки

Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается с сентября. На фоне ухудшения статистики президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Губернаторы при этом могут продлевать режим в зависимости от развития ситуации с коронавирусом. Эксперты и власти связывают рост заболеваемости с низким уровнем вакцинации: коллективный иммунитет составляет 45,7% при целевом значении в 80%.