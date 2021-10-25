Путин поручил регионам запретить работу ресторанов и клубов по ночам

20 октября Путин подписал указ о введении в России режима нерабочих дней. Он будет действовать с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября в зависимости от эпидемиологической ситуации. Так, в Москве по указу мэра Сергея Собянина нерабочие дни введут с 28 октября по 7 ноября. В этот период москвичи смогут гулять по улицам и паркам без QR-кодов, однако рестораны, спортзалы, торговые центры и салоны красоты работать не будут. Посещать театры и музеи можно будет при их заполняемости наполовину, в масках и с QR-кодами.



В Кремле сообщили, что благодаря объявленным нерабочим дням власти рассчитывают «прервать цепочки заражений» COVID-19. Ранее в интервью «Известиям» Песков назвал решение о введении режима нерабочих дней вынужденным: «Это связано с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации. Пандемия продолжается. Это может нравиться или не нравиться, но деваться некуда».