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Путин поручил регионам запретить работу ресторанов и клубов по ночам

Среди других поручений: два выходных на вакцинацию и удаленка для сотрудников старше 60 лет
Дарья Савенкова
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства. В частности, президент поручил региональным властям запретить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00, а также нарастить тестирование и обеспечить изоляцию людей с COVID-19.

Перечень поручений опубликовала пресс-служба Кремля. Среди них:

  • Усилить контроль за соблюдением ограничений по коронавирусу, запретить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00;

  • Обеспечить работающим россиянам два выходных на вакцинацию;

  • Перевести сотрудников старше 60 лет и хронических больных на удаленку на четыре недели. Такая мера необходима для вакцинации от коронавируса и формирования иммунитета;

  • Следить за своевременным проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий в очагах заражения, изоляцией пациентов с COVID-19, а также соблюдением масочного режима и социальной дистанции на всех видах транспорта;

  • Увеличить объем тестирования россиян на коронавирус, увеличить темпы вакцинации, в том числе тех, кто уже сделал прививку или переболел.

Президент поддержал другие предложения вице-премьера Татьяны Голиковой, которые та высказала на совещании 20 октября. Он поручил ввести допуск россиян в отдельные организации только по QR-коду, который подтверждает вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание. Люди, у которых есть медотвод от вакцинации, смогут проходить по отрицательному ПЦР-тесту, сделанному не позднее, чем за 72 часа.

Ранее по теме: В Кремле рассчитывают «прервать цепочки заражений» COVID-19 в нерабочие дни

Путин поручил правительству централизованно закупать и поставлять в регионы дорогие лекарства для лечения COVID-19 в стационаре. Также правительство должно будет ежесуточно отслеживать доступность препаратов, в том числе медицинского кислорода, и медизделий, необходимых для лечения коронавируса. Особое внимание президент поручил обратить на людей старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями.

20 октября Путин подписал указ о введении в России режима нерабочих дней. Он будет действовать с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября в зависимости от эпидемиологической ситуации. Так, в Москве по указу мэра Сергея Собянина нерабочие дни введут с 28 октября по 7 ноября. В этот период москвичи смогут гулять по улицам и паркам без QR-кодов, однако рестораны, спортзалы, торговые центры и салоны красоты работать не будут. Посещать театры и музеи можно будет при их заполняемости наполовину, в масках и с QR-кодами.

В Кремле сообщили, что благодаря объявленным нерабочим дням власти рассчитывают «прервать цепочки заражений» COVID-19. Ранее в интервью «Известиям» Песков назвал решение о введении режима нерабочих дней вынужденным: «Это связано с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации. Пандемия продолжается. Это может нравиться или не нравиться, но деваться некуда».

С середины сентября в России наблюдается рост случаев заражения COVID-19. Суточный прирост умерших от коронавируса на 19 октября стал пиковым с начала пандемии – 1015 человек, а количество заразившихся достигло 33 740, сообщал федеральный оперштаб. При этом по уровню вакцинации на 100 000 человек Россия занимает 96-е место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Жесткий локдаун вводился в России за все время пандемии только раз — в самом ее начале, когда не было эффективных протоколов лечения COVID-19 и вакцин. После отмены жесткого локдауна власти регионов выборочно вводили и отменяли те или иные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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