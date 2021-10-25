Власти Петербурга назвали условие снятия ограничений по коронавирусу

Чхинджерия убеждена, что добиваться коллективного иммунитета нужно за счет вакцинации. «Причем сейчас нужно понять, что мы в этой ситуации надолго. Нужно спокойно, без паники принять это как необходимую меру. И эта вакцинация будет проводиться в дальнейшем ежегодно, так, как это делается при гриппе. У нас нет другого пути, если мы не хотим ограничений, которые сейчас мы обсуждаем», — сказала она. Достижение коллективного иммунитета к коронавирусу будет условием возвращения к обычной жизни.