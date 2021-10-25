Власти Петербурга назвали условие снятия ограничений по коронавирусу
Ограничения по коронавирусу будут сняты в Санкт-Петербурге, когда 80% подлежащего вакцинации от коронавируса населения сделает прививки, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирину Чхинджерия. Сейчас уровень коллективного иммунитета составляет 60,2%.
«Ограничительные мероприятия будут до тех пор, пока не будет достигнут коллективный иммунитет в количестве не менее 80% охвата прививкой. Иначе просто невозможно», — заявила она.
Чхинджерия убеждена, что добиваться коллективного иммунитета нужно за счет вакцинации. «Причем сейчас нужно понять, что мы в этой ситуации надолго. Нужно спокойно, без паники принять это как необходимую меру. И эта вакцинация будет проводиться в дальнейшем ежегодно, так, как это делается при гриппе. У нас нет другого пути, если мы не хотим ограничений, которые сейчас мы обсуждаем», — сказала она. Достижение коллективного иммунитета к коронавирусу будет условием возвращения к обычной жизни.
По данным оперштаба, в Санкт-Петербурге за последние сутки было зарегистрировано 2693 случая заражения коронавирусом. С 16 по 24 октября показатель превышал 3000 случаев. По состоянию на 22 октября 2,1 млн жителей города сделал прививку первым компонентом вакцины от коронавируса, около 2 млн человек привились двумя компонентами. С 30 октября по 7 ноября в Петербурге будут действовать ограничения. В частности, будут закрыты кафе и рестораны, а также магазины, кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости, и аптек.