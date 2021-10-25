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Власти Петербурга назвали условие снятия ограничений по коронавирусу

Ведомости

Ограничения по коронавирусу будут сняты в Санкт-Петербурге, когда 80% подлежащего вакцинации от коронавируса населения сделает прививки, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирину Чхинджерия. Сейчас уровень коллективного иммунитета составляет 60,2%.

«Ограничительные мероприятия будут до тех пор, пока не будет достигнут коллективный иммунитет в количестве не менее 80% охвата прививкой. Иначе просто невозможно», — заявила она.

Чхинджерия убеждена, что добиваться коллективного иммунитета нужно за счет вакцинации. «Причем сейчас нужно понять, что мы в этой ситуации надолго. Нужно спокойно, без паники принять это как необходимую меру. И эта вакцинация будет проводиться в дальнейшем ежегодно, так, как это делается при гриппе. У нас нет другого пути, если мы не хотим ограничений, которые сейчас мы обсуждаем», — сказала она. Достижение коллективного иммунитета к коронавирусу будет условием возвращения к обычной жизни. 

По данным оперштаба, в Санкт-Петербурге за последние сутки было зарегистрировано 2693 случая заражения коронавирусом. С 16 по 24 октября показатель превышал 3000 случаев. По состоянию на 22 октября 2,1 млн жителей города сделал прививку первым компонентом вакцины от коронавируса, около 2 млн человек привились двумя компонентами. С 30 октября по 7 ноября в Петербурге будут действовать ограничения. В частности, будут закрыты кафе и рестораны, а также магазины, кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости, и аптек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных