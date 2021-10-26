Россияне назвали Газманова и Гагарину лучшими исполнителями 2021 года

Олега Газманова больше всего любят те, кто старше 60 лет (30%), жители сел (24%) и городов с населением менее 100 000 человек (22%). Баста популярен среди людей 25-43 лет (19%) и мужчин (13%), а Сергей Лазарев — среди женщин, людей в возрасте 18-24 лет и в городах с населением до 100 000 человек (по 13%). Леонид Агутин больше всего нравится жителям Москвы и Санкт-Петербурга (12%).