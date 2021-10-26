Россияне назвали Газманова и Гагарину лучшими исполнителями 2021 года
Олег Газманов и Полина Гагарина, по мнению россиян, являются лучшими исполнителями 2021 г., говорится в результатах опроса ВЦИОМа. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
В список лучших певцов российской эстрады вошли:
Олег Газманов — 19%;
Баста — 10%;
Григорий Лепс и Сергей Лазарев — по 9%;
Леонид Агутин и Валерий Меладзе — по 8%;
Николай Басков (6%);
Филипп Киркоров (4%);
Дмитрий Билан и Артур Пирожков (по 3%).
Среди женщин в списке:
Полина Гагарина — 17%;
Пелагея — 13%;
Елена Ваенга, Зиверт, София Ротару и Валерия — по 7%;
Ирина Аллегрова (5%);
Максим, Алла Пугачева и Ирина Дубцова (по 3%).
Социологи отметили, что в разных возрастных категориях результаты немного отличаются. Например, Полина Гагарина пользуется наибольшей популярностью среди людей 26-43 лет и среди жителей городов-миллионников (19%), Пелагея больше всего нравится жителям Москвы и Санкт-Петербурга (19%) и старшему поколению (17%). Зиверт популярнее всего у молодежи (11-15%) и жителей городов с населением 500 000-950 000 человек (13%).
Олега Газманова больше всего любят те, кто старше 60 лет (30%), жители сел (24%) и городов с населением менее 100 000 человек (22%). Баста популярен среди людей 25-43 лет (19%) и мужчин (13%), а Сергей Лазарев — среди женщин, людей в возрасте 18-24 лет и в городах с населением до 100 000 человек (по 13%). Леонид Агутин больше всего нравится жителям Москвы и Санкт-Петербурга (12%).