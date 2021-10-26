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Россияне назвали Газманова и Гагарину лучшими исполнителями 2021 года

Ведомости

Олег Газманов и Полина Гагарина, по мнению россиян, являются лучшими исполнителями 2021 г., говорится в результатах опроса ВЦИОМа. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет. 

В список лучших певцов российской эстрады вошли:

  • Олег Газманов — 19%;

  • Баста — 10%;

  • Григорий Лепс и Сергей Лазарев — по 9%; 

  • Леонид Агутин и Валерий Меладзе — по 8%;

  • Николай Басков (6%);

  • Филипп Киркоров (4%);

  • Дмитрий Билан и Артур Пирожков (по 3%).

Среди женщин в списке:

  • Полина Гагарина — 17%;

  • Пелагея — 13%;

  • Елена Ваенга, Зиверт, София Ротару и Валерия — по 7%;

  • Ирина Аллегрова (5%);

  • Максим, Алла Пугачева и Ирина Дубцова (по 3%).

Социологи отметили, что в разных возрастных категориях результаты немного отличаются. Например, Полина Гагарина пользуется наибольшей популярностью среди людей 26-43 лет и среди жителей городов-миллионников (19%), Пелагея больше всего нравится жителям Москвы и Санкт-Петербурга (19%) и старшему поколению (17%). Зиверт популярнее всего у молодежи (11-15%) и жителей городов с населением 500 000-950 000 человек (13%).

Олега Газманова больше всего любят те, кто старше 60 лет (30%), жители сел (24%) и городов с населением менее 100 000 человек (22%). Баста популярен среди людей 25-43 лет (19%) и мужчин (13%), а Сергей Лазарев — среди женщин, людей в возрасте 18-24 лет и в городах с населением до 100 000 человек (по 13%). Леонид Агутин больше всего нравится жителям Москвы и Санкт-Петербурга (12%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных