В «Шереметьево» экстренно сел летевший из Санкт-Петербурга в Дубай самолет

«Пассажирский самолет Challenger 600 рейсом "Санкт-Петербург – Дубай" экстренно приземлился в »Шереметьево» после срабатывания датчика разгерметизации пассажирской кабины», — сказал собеседник агентства, отметив, что посадка прошла благополучно.