В «Шереметьево» экстренно сел летевший из Санкт-Петербурга в Дубай самолет
В аэропорту «Шереметьево» экстренную посадку совершил бизнес-джет Bombardier Challenger 600, сработал датчик разгерметизации салона, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Пассажирский самолет Challenger 600 рейсом "Санкт-Петербург – Дубай" экстренно приземлился в »Шереметьево» после срабатывания датчика разгерметизации пассажирской кабины», — сказал собеседник агентства, отметив, что посадка прошла благополучно.
Обстоятельства инцидента выясняются. В пресс-службе аэропорта агентству подтвердили, что посадка прошла благополучно в 10.14 по Москве.