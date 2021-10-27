В Алтайском крае с 30 октября введут систему QR-кодов

В связи с подъемом уровня заболеваемости в России начали вводить новые ограничения. Так, с 30 октября по 7 ноября объявлен режим нерабочих дней. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября. В Алтайском крае работа театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, спортивных объектов, цирков и бассейнов возможна при условии присутствия в одном месте не более 500 человек или заполняемости до 50%. Столовые, буфеты и кафе для работников предприятий продолжат действовать в обычном режиме. Еду также можно будет заказывать навынос.