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В Алтайском крае с 30 октября введут систему QR-кодов

Ведомости

В Алтайском крае в период нерабочих дней, которые были введены из-за обострения ситуации с коронавирусом, введут систему QR-кодов. Такой указ подписал губернатор Виктор Томенко.

QR-коды начнут действовать с 30 октября. Их нужно будет предъявлять для посещения ТЦ. При этом ограничения не распространяются на детей до 18 лет. Однако с 30 октября по 7 ноября им запретят посещать торговые центры без совершеннолетних сопровождающих. С 15 ноября QR-коды понадобятся для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, гостиницы, пансионаты.

Вместо QR-кода предъявить также можно будет справку о наличии медицинских противопоказаний от вакцинации против COVID-19 и отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 72 часа. Отмечается, что QR-код можно предоставить на электронном устройстве или бумажном носителе в формате, позволяющем просканировать его.

В связи с подъемом уровня заболеваемости в России начали вводить новые ограничения. Так, с 30 октября по 7 ноября объявлен режим нерабочих дней. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября. В Алтайском крае работа театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, спортивных объектов, цирков и бассейнов возможна при условии присутствия в одном месте не более 500 человек или заполняемости до 50%. Столовые, буфеты и кафе для работников предприятий продолжат действовать в обычном режиме. Еду также можно будет заказывать навынос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных