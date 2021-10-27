В Алтайском крае с 30 октября введут систему QR-кодов
В Алтайском крае в период нерабочих дней, которые были введены из-за обострения ситуации с коронавирусом, введут систему QR-кодов. Такой указ подписал губернатор Виктор Томенко.
QR-коды начнут действовать с 30 октября. Их нужно будет предъявлять для посещения ТЦ. При этом ограничения не распространяются на детей до 18 лет. Однако с 30 октября по 7 ноября им запретят посещать торговые центры без совершеннолетних сопровождающих. С 15 ноября QR-коды понадобятся для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, гостиницы, пансионаты.
Вместо QR-кода предъявить также можно будет справку о наличии медицинских противопоказаний от вакцинации против COVID-19 и отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 72 часа. Отмечается, что QR-код можно предоставить на электронном устройстве или бумажном носителе в формате, позволяющем просканировать его.
В связи с подъемом уровня заболеваемости в России начали вводить новые ограничения. Так, с 30 октября по 7 ноября объявлен режим нерабочих дней. Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября. В Алтайском крае работа театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, спортивных объектов, цирков и бассейнов возможна при условии присутствия в одном месте не более 500 человек или заполняемости до 50%. Столовые, буфеты и кафе для работников предприятий продолжат действовать в обычном режиме. Еду также можно будет заказывать навынос.