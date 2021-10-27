МВД предложило госрегулирование оборота метилового спирта
Оборот метилового спирта необходимо регламентировать и установить по нему строгую отчетность, заявил начальник управления «Т» МВД Олег Ким на заседании комитета Госдумы по экономической политике, во время которого обсуждалась ситуация с массовым отравлением суррогатным алкоголем жителей Оренбургской, Курганской и Свердловской областей.
«Оборот метанола необходимо регламентировать, может, даже лицензировать его и поставить критерии строгой отчетности», — цитирует «РИА Новости» Кима. По его словам, вопрос стоит остро, сейчас оборот метанола никак не отрегулирован, и любой ИП может его приобрести и продавать для дальнейшего использования в бытовых условиях.
16 октября сообщалось, что как минимум 15 человек скончались в Екатеринбурге после отравления метиловым спиртом. До этого о случаях отравления суррогатным алкоголем сообщалось в Оренбургской области, где погибли 35 человек.
Изменения в регулировании рынка спиртосодержащей продукции происходят на протяжении последних нескольких лет. В 2019 г. был приняты изменения в закон о государственном регулировании производства, оборота этилового спирта, алкоголесодержащей продукции и об ограничении употребления алкогольной продукции, после чего значительно сократились поставки этанола на нелегальное производство спиртосодержащей продукции.
В 2020 г. был подписан закон «Об ограничении оборота закиси азота в Российской Федерации», запрещающий производство, изготовление, закупку, поставку, хранение, транспортировку закиси азота, а также использование этого вещества не по назначению в целях изменения состояния организма человека.