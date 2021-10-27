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МВД предложило госрегулирование оборота метилового спирта

Ведомости

Оборот метилового спирта необходимо регламентировать и установить по нему строгую отчетность, заявил начальник управления «Т» МВД Олег Ким на заседании комитета Госдумы по экономической политике, во время которого обсуждалась ситуация с массовым отравлением суррогатным алкоголем жителей Оренбургской, Курганской и Свердловской областей.

«Оборот метанола необходимо регламентировать, может, даже лицензировать его и поставить критерии строгой отчетности», — цитирует «РИА Новости» Кима. По его словам, вопрос стоит остро, сейчас оборот метанола никак не отрегулирован, и любой ИП может его приобрести и продавать для дальнейшего использования в бытовых условиях.

16 октября сообщалось, что как минимум 15 человек скончались в Екатеринбурге после отравления метиловым спиртом. До этого о случаях отравления суррогатным алкоголем сообщалось в Оренбургской области, где погибли 35 человек.

Изменения в регулировании рынка спиртосодержащей продукции происходят на протяжении последних нескольких лет. В 2019 г. был приняты изменения в закон о государственном регулировании производства, оборота этилового спирта, алкоголесодержащей продукции и об ограничении употребления алкогольной продукции, после чего значительно сократились поставки этанола на нелегальное производство спиртосодержащей продукции.

В 2020 г. был подписан закон «Об ограничении оборота закиси азота в Российской Федерации», запрещающий производство, изготовление, закупку, поставку, хранение, транспортировку закиси азота, а также использование этого вещества не по назначению в целях изменения состояния организма человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных