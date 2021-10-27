МВД предложило госрегулирование оборота метилового спирта

«Оборот метанола необходимо регламентировать, может, даже лицензировать его и поставить критерии строгой отчетности», — цитирует «РИА Новости» Кима. По его словам, вопрос стоит остро, сейчас оборот метанола никак не отрегулирован, и любой ИП может его приобрести и продавать для дальнейшего использования в бытовых условиях.