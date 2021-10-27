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Власти Москвы рассказали о работе предприятий с 28 октября по 7 ноября

Ведомости

В период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября в Москве будут работать организации, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятия непрерывного цикла и другие организации, работа которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента России Владимира Путина, сообщил оперштаб Москвы. 

Продолжат работать с 28 октября по 7 ноября:

  • все медицинские организации, в том числе частные; стоматологи будут оказывать только экстренную помощь;

  • пункты вакцинации в торговых центрах и центрах госуслуг;

  • продуктовые магазины и магазины, где продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости составляют не менее 30% ассортимента;

  • регистрация брака будет проводиться в неторжественной обстановке, без фотографа и гостей;

  • общественный транспорт.

Временно прекратят работать:

  • кафе и рестораны;

  • школы и детсады уйдут на каникулы;

  • салоны красоты, бани, сауны, фитнес-центры, бассейны;

  • химчистки, прачечные и другие организации, которые оказывают бытовые услуги;

  • кинотеатры, цирки, концертные залы, библиотеки;

  • детские комнаты в торговых центрах.

Также в Москве не будут проводиться массовые мероприятия, за исключением тех, которые проводятся по решению органов госвласти или по согласованию с Роспотребнадзором. Москвичи смогут гулять в парках и на детских площадках. Госуслуги можно будет получить онлайн. В 25 дежурных МФЦ будут регистрировать расторжение брака по ранее поданным заявлениям и регистрировать смерть. Свидетельства о рождении ребенка будут выдавать в роддомах. 

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. При необходимости власти регионов могут продлить такой режим или ввести его раньше. 

Ранее по теме: Власти Москвы подтвердили закрытие алкомаркетов в нерабочие дни

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных