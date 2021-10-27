Власти Москвы рассказали о работе предприятий с 28 октября по 7 ноября
В период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября в Москве будут работать организации, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятия непрерывного цикла и другие организации, работа которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента России Владимира Путина, сообщил оперштаб Москвы.
Продолжат работать с 28 октября по 7 ноября:
все медицинские организации, в том числе частные; стоматологи будут оказывать только экстренную помощь;
пункты вакцинации в торговых центрах и центрах госуслуг;
продуктовые магазины и магазины, где продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости составляют не менее 30% ассортимента;
регистрация брака будет проводиться в неторжественной обстановке, без фотографа и гостей;
общественный транспорт.
Временно прекратят работать:
кафе и рестораны;
школы и детсады уйдут на каникулы;
салоны красоты, бани, сауны, фитнес-центры, бассейны;
химчистки, прачечные и другие организации, которые оказывают бытовые услуги;
кинотеатры, цирки, концертные залы, библиотеки;
детские комнаты в торговых центрах.
Также в Москве не будут проводиться массовые мероприятия, за исключением тех, которые проводятся по решению органов госвласти или по согласованию с Роспотребнадзором. Москвичи смогут гулять в парках и на детских площадках. Госуслуги можно будет получить онлайн. В 25 дежурных МФЦ будут регистрировать расторжение брака по ранее поданным заявлениям и регистрировать смерть. Свидетельства о рождении ребенка будут выдавать в роддомах.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. При необходимости власти регионов могут продлить такой режим или ввести его раньше.