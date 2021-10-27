Власти Москвы рассказали о работе предприятий с 28 октября по 7 ноября

Также в Москве не будут проводиться массовые мероприятия, за исключением тех, которые проводятся по решению органов госвласти или по согласованию с Роспотребнадзором. Москвичи смогут гулять в парках и на детских площадках. Госуслуги можно будет получить онлайн. В 25 дежурных МФЦ будут регистрировать расторжение брака по ранее поданным заявлениям и регистрировать смерть. Свидетельства о рождении ребенка будут выдавать в роддомах.