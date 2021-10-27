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Власти Москвы подтвердили закрытие алкомаркетов в нерабочие дни

Ведомости

Работа алкомаркетов и винотек, ассортимент которых состоит из алкогольной продукции более чем на 70%, приостановится на период нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря департамента торговли и услуг города Тараса Белозерова.

Он пояснил, что, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в нерабочие дни должны прекратить работу все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости или продуктов питания составляет меньше 30%. Такие требования получают небольшие магазины, а крупные сети алкомаркетов и супермаркеты продают достаточно продуктов питания и подходят под требования. Свою работу приостановят также магазины, которые продают алкоголь дистанционно, в том числе с доставкой. 

Ранее десятки московских магазинов, которые торгуют преимущественно алкоголем, получили уведомления от управ и префектур районов Москвы о приостановке работы в нерабочие дни. Эту информацию «Ведомостям» подтвердили владельцы четырех сетей таких магазинов, в том числе Wine Room, «Е-вино» и Winemafia.

Ранее по теме: Власти Москвы закрывают алкомаркеты на время локдауна

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных