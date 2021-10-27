Власти Москвы подтвердили закрытие алкомаркетов в нерабочие дни
Работа алкомаркетов и винотек, ассортимент которых состоит из алкогольной продукции более чем на 70%, приостановится на период нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря департамента торговли и услуг города Тараса Белозерова.
Он пояснил, что, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в нерабочие дни должны прекратить работу все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости или продуктов питания составляет меньше 30%. Такие требования получают небольшие магазины, а крупные сети алкомаркетов и супермаркеты продают достаточно продуктов питания и подходят под требования. Свою работу приостановят также магазины, которые продают алкоголь дистанционно, в том числе с доставкой.
Ранее десятки московских магазинов, которые торгуют преимущественно алкоголем, получили уведомления от управ и префектур районов Москвы о приостановке работы в нерабочие дни. Эту информацию «Ведомостям» подтвердили владельцы четырех сетей таких магазинов, в том числе Wine Room, «Е-вино» и Winemafia.