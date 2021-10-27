Власти Москвы подтвердили закрытие алкомаркетов в нерабочие дни

Он пояснил, что, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в нерабочие дни должны прекратить работу все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости или продуктов питания составляет меньше 30%. Такие требования получают небольшие магазины, а крупные сети алкомаркетов и супермаркеты продают достаточно продуктов питания и подходят под требования. Свою работу приостановят также магазины, которые продают алкоголь дистанционно, в том числе с доставкой.